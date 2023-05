İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erzurumlularla bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaşayan Erzurumlularla akşam yemeğinde bir araya geldi. Soylu konuşmasında, Oturmuş Akşener, bay bay Kemal, neymiş ben başbakan olacağım, sen cumhurbaşkanı olacaksın. Mecliste öyle bir tokat vurdular ki bunlara, 320'nin üzerinde Cumhur İttifakıyla beraber al sana dediler başbakan, al sana dediler parlamenter hükümet sistemi. Milletimizin feraseti dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaşayan Erzurumlularla Yeşilköy'de bir araya geldi. Soylu, 'Bugün 28 Mayıs'ta yepyeni ama, bir Türkiye Yüzyılı adımını yine dadaşa güvenerek, yine her türlü kumpası, her türlü oyunu, her türlü çelmeyi, en önceden hissedip, bunu ortadan kaldırmak için kendini ortaya koyan dadaşın, Erzurumlunun 28 Mayıs'ta dünyaya vereceği cevabı, hep beraber, bize oyun kuranlara, bize kumpas kuranlara, bize tezgah kuranlara vereceği cevabı hep beraber bekliyoruz diye konuştu.

TAYYİP ERDOĞAN MAZERETLERE SIĞINMADI

Soylu, 'Tayyip Erdoğan, ülkenin gelişmesinin önüne bir mazeret koymadı. 'Benim başıma şu şu işler geldiği için ben, İHA'ları, SİHA'ları yapamadım' demedi. 'Kızıl elmayı yapamadım' demedi, 'Çanakkale köprüsünü bunun için aksattım' demedi, dünyanın en büyük barajlarından bir tanesi Yusufeli barajını bunun için aksattım demedi, otoyolları, köprüleri, barajları, nükleer santralleri, bunların her birisini 'ben bunun için yapamadım' demedi. Dünyanın en büyük pandemisi, en büyük salgınıyla karşı karşıya kaldı. Hiç birisini mazeret ortaya koymadı. Şehir hastanelerini şunun için, bunun için yapamadım demedi. Ukrayna-Rusya savaşının maliyeti şu oldu, 'Onun için attığımız adımlarda biraz eksik kaldık' demedi Tayyip Erdoğan. Bir taraftan onlarla mücadele etti. Bir taraftan onların Türkiye'ye olan zararını, sıkıntısını engellemeye çalıştı. Diğer taraftan da istikametine, yoluna devam etti şeklinde konuştu.

AL SANA BAŞBAKANLIK, AL SANA PARLAMENTER SİSTEM

Soylu, 'Bize dayattılar, bize PKK'yı dayattılar, bize dayattılar ve seçimimize PKK'yı soktular, terör devletini seçimimize soktular. Kayyumlardan alıp, o belediyeleri tekrar devretmeyi seçimimize soktular, bize aile yapımızı ortadan kaldıracak LGBT'yi seçimimize soktular. Bize geçen sefer yaptıkları gibi, özerkliği yani geçen sefer yaptıkları gibi özerkliği, 25 yerde yaptıkları gibi özerkliği seçimimize soktular, bize FETÖ'yü seçimimize soktular. Bize bu ülkede ülkenin yarınları için endişe duyabileceğimiz ne varsa, Amerika üzerinden ve Batı üzerinden seçimize soktular. Ama öyle bir cevap verdik ki ve öyle bir noktaya geldi ki, Allaha hamd olsun, milletimizin ferasetiyle ve anlayışıyla sonuçlardan bir tanesi şudur Oturmuş Akşener, bay bay Kemal, neymiş ben başbakan olacağım sen cumhurbaşkanı olacaksın. Mecliste öyle bir tokat vurdular ki bunlara, 320'nin üzerinde Cumhur İttifakıyla beraber al sana dediler başbakan, al sana dediler parlamenter hükümet sistemi. Milletimizin feraseti dedi.

HDP'NİN OYLARI DÜŞTÜ

Soylu, 'Ama size bir şey söyleyeyim, HDP'nin aldığı oy bundan 7-8 sene önce 13.5'du, şimdi aldığı oy 8.5'a geriledi. Milet bir şey söyledi. 'Ben 9 yaşında ki bir kızın dağa çıkmasını istemiyorum artık', 'Ben terörle mücadelenin yanındayım artık.', 'Ben ülkemde doğu ve güneydoğunun daha fazla gelişmesini istiyorum artık', 'ben gecenin bir saatinde annelerin, kızlarıyla birlikte sokakta gezebilsinler istiyorum artık', 'ben çocukların daha çıkmasını değil, ben kızlarımızın mühendis olmasını, doktor olmasını, öğretmen olmasını, hemşire olmasını istiyorum artık', 'organize sanayi siteleriyle her tarafın bezenmesini istiyorum artık' mesaj çok açıktır. 14 Mayıs'ta birden çok mesaj verdi, siz asıl 28 Mayıs'ta dünyaya verilecek mesajları hep beraber okuyalım ifadelerini kullandı.

