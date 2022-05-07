İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı"nda kaymakamlarla görüştü

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı"nda ilçe emniyet müdürlerinin ardından kaymakamlarla bir araya geldi. Toplantıda kaçak ve düzensiz göçle mücadele, asayiş, uyuşturucuyla mücadele ve terörle mücadele konularının ele alınacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı"nda ilçe emniyet müdürlerinin ardından kaymakamlarla bir araya geldi. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantının kaymakamlarla olan bölümünde de, kaçak ve düzensiz göçle mücadele, asayiş, uyuşturucuyla mücadele ve terörle mücadele başlıklarının ele alınacağı öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve kaymakamlar katıldı.