İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dün şehitlerimiz oldu, bugün intikamını aldık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Şırnak'ta şehit olan 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun intikamının alındığını söyleyerek, "5 tane terörist. Sarı torba. Bu kadar basit. Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2'nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Bakan Soylu bu bağlamda bugün AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığına gelerek partililerle buluştu. Burada önemli mesajlar veren Soylu'nun sonraki durağı ise AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı oldu. Bakan Soylu'yu Şişli'de coşkulu bir kalabalığın karşıladığı görüldü. Şişli'de de bir konuşma yapan Soylu, dün Şırnak'ta şehit olan 4 asker ve 1 güvenlik korucusunun intikamının bu sabah alındığını söyledi. Terörle mücadeleyi etkin ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Soylu, milletin kendilerine verdiği yetkiyle terörü tamamen gündemden kaldıracaklarını ifade etti.

"Bütün dünyaya demokrasi ve milli irade bayrağını salladık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk durağı olan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, "Allah sizden razı olsun. Bu 35 gün boyunca hiç durmadığınız, çalıştığınız sandıklara sahip çıktınız. Yine 10 gün boyunca da çok çalışacağız. Adım adım her tarafa gideceğiz. Bu sonucun benim gördüğüm iki tane sonucu var. Birincisi bütün dünyaya demokrasi ve milli irade bayrağını salladık. Biz istikrarın, demokrasinin, milli iradenin ve hukukun üstünlüğünün tecelli ettiği bir demokrasi şenliği olarak geçen bir seçimi hep beraber yaşamış olduk. İkinci sonuç ise; Dediler ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştireceğiz. Parlamenter sistemi geçireceğiz. Sonuç ne oldu? Millet 320'nin üzerinde milletvekili vererek demek istedi ki ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dün şehitlerimiz oldu, bugün intikamını aldık"

Beyoğlu'nun ardından AK Parti Şişli İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Soylu, "Dün şehitlerimiz oldu bugün intikamını aldık sabahleyin. 5 tane terörist. Sarı torba. Bu kadar basit. Hiç bırakmayız. Göreceksiniz, Türkiye'nin terörle mücadeledeki en zor yerinde 12 terörist kaldı son aldıklarımızla beraber. Onları da temizleyeceğiz. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Bu millet bu defteri, PKK defterini kapatacak. Nasıl kapattı? Söyleyeyim. Yüzde 11.8 oy almıştı, şimdi 8.8 oy aldı. Hem de beş tane bileşenle beraber 8.8. Millet onlara tarihi bir ders verdi. 'Bu ülkenin huzurunu bozmayın' dedi. 'Kürt kardeşlerimizin huzurunu bozmayın' dedi. 'Orada yaşanan çocukların okulunu engellemeyin' dedi. Tarihi bir ders verdi. Peki bunu Murat Karayılan anlar mı? Anlamaz. Bunu Apo anlar mı? Selo anlar mı? Anlamaz. Onların neden anladığı belli. Onlara o dilden konuşuyoruz. Milletimize de hizmetkar oluyoruz. Oradaki Kürt kardeşlerimize hizmetkar oluyoruz. Hizmetkar olmaya da devam edeceğiz hep beraber. Doğu ve Güneydoğu Anadolu tarihinin en huzurlu günlerine doğru adım atmaktadır. Bir taraftan millet bize ne dedi? Terörü temizleyin dedi. İnşallah terörü de temizlemeye devam edeceğiz. Milletimiz bize ne dedi? Size itimat ediyoruz, size güveniyoruz, eğitimi yükseltin, sağlığı yükseltin, etrafınızdaki coğrafyadaki ülkelere, mağdurlara, mazlumlara hep örnek olun dedi. Bunu hep beraber sağlayacağız. Bu seçim tarihimizin en huzurlu seçimiydi" diye konuştu.

"Çay yanar ama memleket de yanar"

Bakan Soylu buradaki konuşmasının devamında çay müstahsillerine bir çağrıda bulundu. Soylu, "Karadeniz'de çay geldi. Şimdi bizim Karadenizli hemşehrilerimiz şöyle diyebilirler. Derler ki çay yanıyor ben gidiyorum. Vallahi çay yanar ama memlekette yanar. Onun için onlara herkes tek tek söyleyiversin. Ben çaycıyım yani bizim de çay tarlalarımız, çay bahçelerimiz var. Çay böyle zamanla gelir. Yani hepsi bir günde gelmez. İstanbul'dan gidenler veya başka yerden gidenler hep şöyle yaparlar. Herkes birbirine yardımcı olur imece usulüyle meseleler yürütülür. Onun için memlekete hep beraber sahip çıkmamız, onlara hep beraber bu telkinleri, bu tavsiyeleri, bu ricaları iletmek bizim temel sorumluluğumuzdur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL