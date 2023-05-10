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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığını, 1 teröristin ele...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığını, 1 teröristin ele...

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığını, 1 teröristin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığını, 1 teröristin ele geçirildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Diyarbakır PKK Politika Haberler

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