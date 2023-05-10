İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığını, 1 teröristin ele...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığını, 1 teröristin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığını, 1 teröristin ele geçirildiğini açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika