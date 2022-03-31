İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet partisinin bildirisine ilişkin açıklama - Haberler

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet partisinin bildirisine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Kalay - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet partisinin bildirisine ilişkin açıklama Bakan Soylu: "Bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir Büyükelçiyi, Avrupa Birliği Büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 muhalefet...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet partisinin bildirisine ilişkin açıklama

Bakan Soylu: "Bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir Büyükelçiyi, Avrupa Birliği Büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 muhalefet partisinin bildirisine ilişkin, "Bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir Büyükelçiyi, Avrupa Birliği Büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Semineri kapanış konuşmasından sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Soylu, 6 muhalefet partisinin bildirilerine ilişkin gelen soruya "İşin muhatabı bellidir. Bunun cevabını verecek. Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir Büyükelçiyi, Avrupa Birliği Büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz. Diğer Partiler sorsun ben soruyorum. Onlar neden sormuyor? Onların en azından benim ve sizin kadar merakları yok mu? Ama biliyorlar gibime geliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet partisinin bildirisine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet partisinin bildirisine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet partisinin bildirisine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Politika

Süleyman Soylu, Avrupa Birliği, Muhalefet, Politika, Haberler

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