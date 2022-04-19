İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. - Haberler

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu, Politika, Haberler

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