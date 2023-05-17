İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu ülke en zor şartlarda seçimi gerçekleştirmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. Bakan Soylu, ziyaretinde konuşma yaptı. Soylu Kağıthane'nin ardından Beyoğlu AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'da eşlik etti.

İçişleri Süleyman Soylu, "Seçimin birinci turu bitti. İki buçuk milyon oy farkla Sayın Cumhurbaşkanımız birinci oldu. 320'yi aşan milletvekilimizle Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve mecliste birinci oldu. Aynı zamanda ikinci bölgemizde Cumhurbaşkanımız birinci oldu yüzde 49.1 oyla. Şimdi önümüzde bugün dahil 11 gün var. Bu 11 gün boyunca çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz. Bu seçimin birkaç sonucu var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bu seçimde bunlar seçimi kaybetseler de bunlar seçimi sonucuna uymayacaklar diyenlere bütün dünyaya ve Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet demokrasi bayrağını, hukukun üstünlüğü ile milli irade bayrağını sallamıştır. Yıllarca Türkiye'yi demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerinden yargılayanlara bu millet çok güzel bir cevap verdi. Seçim hukuku da işliyor, milli irade de aynı zamanda bu ülkede demokraside tam anlamıyla işliyor. 1833 yılından itibaren bu topraklarda seçim yapılmaktadır. İlk muhtarlık seçiminden itibaren. Ülkemiz kurtuluş mücadelesinde milli mücadeledeyken de bu ülkede sandık kurulmuş ve seçim yapılmıştır. Bu ülke en zor şartlarda seçimi gerçekleştirmiştir. ve bugün de bana göre çok partili siyasi hayatımızın ve seçim hayatımızın en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimi tamamlanmıştır. Şimdi ikincisine gidiyoruz ve bunu da yine bu millet başarmış, yine bu millet ortaya koymuştur. Milleti beğenmeyenler, milletimize dudak bükenler, yıllardan beri millet iyi bilemez, iyi yapamaz diyenler, millet tam bir denge ortaya koymuş ve seçimin tam anlamıyla bütün dünyaya demokrasiye ve milli iradeye nasıl sahip çıktığını, hukuka nasıl sahip çıktığını ortaya koymuştur" dedi.

"28 MAYIS'TA SONUCU HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ" Beyoğlu AK Parti İlçe Teşkilatında da konuşma yapan Bakan Soylu, "Etrafımızdaki hemşerilerimizi, arkadaşlarımızı komşularımıza giderek, dostlarımızı bir vesileyle hep birlikte uyarmalıyız. Yine bunun yanı sıra en önemli meselelerden bir tanesi, ne kadar eşimiz, dostumuz, partili avukatlarımız geldi ama onun dışında avukatlarımız okullarda bulunacaklar. Bu kadar açık ve net. Bunu çok net söyleyeyim. Çünkü her bir oy namustur. Bu konuda ciddi bir çalışma ortaya koyacağız. Yeni bir demokrasi şöleni inşallah ülkemize hep birlikte oluşturmuş olacağız. 28 Mayıs'ta Allah nasip edecek inşallah. 28 Mayıs'ta sonucu hep birlikte alacağız, 29 Mayıs'ta da Ayasofya'da sabah namazıyla beraber durmak yok yola devam" dedi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023