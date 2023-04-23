İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bahçeköylü vatandaşlarla bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramlaşma ziyaretleri çerçevesinde Bahçeköylü vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Soylu, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramlaşma ziyaretleri çerçevesinde Sarıyer Bahçeköy'deki vatandaşlarla bir araya geldi. Bahçeköy'e Togg otomobiliyle gelen Soylu'ya ilgi yoğun oldu. Burada konuşan Soylu, çocuklara 23 Nisan dolayısıyla Bahçeköy'e halı saha yapılması müjdesini verdi.

"Gabar'da eskiden terörist vardı, şimdi petrol var"

Bahçeköylü vatandaşlara hitapta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın en iyi İHA ve SİHA'larını üretiyoruz. Şimdi Kızıl Elma'mızı, HÜRKUŞ'umuzu, yerli ve milli Genel Maksat Helikopterimizi yaptık. Şimdi de 10 binlerce İstanbullu TCG Anadolu'yu gezmek için sırada bekliyor. Öyle bir gemi ki hem savaş hem de uçak gemisi, SİHA, İHA olmak üzere içinde her şey var. Yıllardan beri tank yapmak istedik, biz bugün kendi tankımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız büyük devrimlere imza attı. Kentsel Dönüşümde Cumhurbaşkanımız bir devrim açıkladı. Bundan sonra devlet, kentsel dönüşümün yarısını karşılıyor. Her şeyi beraber yapabilme kabiliyetine sahip olacağız. Gabar'da eskiden terörist vardı, şimdi petrol var. Sakarya Gaz Sahası'ndan da gaz çıktı." dedi.

"Hiç merak etmeyin, enselerindeyiz"

Uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinen Soylu, "Diyorlar ki, bu ülkenin askeri, polisi, jandarması uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Tam 7 yıl bunlarla uğraşıyoruz. Ben tekrar söylüyorum, polislerime de diyorum, o uyuşturucu satıcılarının bacaklarını kırın. Bunu dediğim gün, uyuşturucudan 941 kişi hayatını kaybediyordu. Bugün ise 270 kişiye düştü. 10 ay önce Kökünü Kurutma Operasyonu başlattık. Hiç merak etmeyin, enselerindeyiz. Teröriste nasıl muamele ediyorsak, uyuşturucu satıcısına da, barona da aynı muameleyi yapmaya devam edeceğiz. Özellikle metamfetamin, bonzai, kaptagon bütün bu kimyasal sentetiklere yönelik 10 yıllık ceza tabanını 15 yıla yükselttik. Cezaevlerine girdikleri zaman rehabilitasyon ve tedavi görebilecek yeni cezaevleri yapmaya başlıyoruz. Onları cezaevinde de uyuşturucudan uzak tutmaya yönelik bir kanun çıkarttık. Sağlık Bakanlığımızla beraber yeni merkezler kuruyoruz, Türkiye'de 30'dan fazla büyük merkez kuracağız. Bunların isimlerine de Bahar Merkezleri diyoruz. Bütün bunlarla birlikte, birçok adımı birlikte atacağız. Geçen yıldan bu yıla kadar uyuşturucu kullananların sayısı yüzde 8 oranında azaldı. Onlara sahada nefes aldırmıyoruz. Uyuşturucuyu bu ülkenin sınırlarından def edene kadar bu mücadeleyi yapacağız. Ramazan Bayramınız kutlu olsun, İnşallah 14 mayısta da Türkiye Yüzyılı Bayramı'nı hep beraber kutlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL