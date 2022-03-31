İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(6 muhalefet partisinin ortak bildirisi) Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. - Haberler

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(6 muhalefet partisinin ortak bildirisi) Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(6 muhalefet partisinin ortak bildirisi) Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(6 muhalefet partisinin ortak bildirisi) Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu, Avrupa Birliği, Muhalefet, Politika, Haberler

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