İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

İngiltere'de adı nefret söylemi, göçmen düşmanlığı ve Filistin'le dayanışma eylemlerine karşı duruşun simgesi haline gelen İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın görevden alınması İngilizleri şaşırtmadı.

AA muhabiri, Braverman'ın görevden alınmasıyla ilgili İngiliz vatandaşlarına mikrofon uzattı.

İskoçya'dan Londra'ya turistik amaçla gelen Alastair, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'ndaki hareketliliği gözlemlediğini belirtti.

Alastair, Braverman'ın istifasını, "kaçınılmaz" olarak nitelendirirken, eski Bakan'ın "evsizliğin bir yaşam biçimi olduğu" yönündeki ifadelerini hatırlattı.

"Bunlar akıllıca yorumlar değildi ve birçok insanı üzdü." diyen Alastair, Braverman'ın Filistin'e destek yürüyüşüyle ilgili kullandığı "nefret yürüyüşü" ifadelerini de eleştirdi.

Alastair, "Kelimelerini doğru seçmediğini düşünüyorum. Görüşleri düzgün olmayan az sayıda insan olabilir ancak herkesi aynı başlık altında sınıflandıramazsınız." dedi.

"Kullandığı dil doğru değildi"

Peter Zedero da Braverman'ın bakanlık görevi için doğru kişi olmadığını ve görevden alınmasının sürpriz olmadığını belirterek, "Cumartesi günü yapılan yürüyüşe katılanların büyük çoğunluğu, masum insanlar öldürüldüğü için ateşkes ve İsrail'in geri çekilmesini istiyordu ancak Braverman'ın sözleri, daha fazla insanın sokağa çıkmasına ve aşırı sağcıların sorun çıkarmasına neden oldu." diye konuştu.

Braverman'ın daha fazla soruna neden olduğunu savunan Zedero, "Kullandığı dil, doğru değildi. Yanlış şekilde daha fazla insanı sokağa çıkmak için kışkırttı." ifadelerini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen Gerem ise herkes için barış istediğini belirterek, "Yaşananlardan dolayı şoke olmadım ama işin bu noktaya gelmesi utanç verici." dedi.

Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili "nefret yürüyüşü" demişti

İçişleri Bakanı Braverman, özellikle Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili kullandığı, "nefret yürüyüşü" ifadeleri nedeniyle eleştirilmişti.

Polisi, Filistin eylemleri söz konusu olunca çifte standart uygulamakla eleştiren Braverman, görevde bulunduğu yaklaşık 1 yıl boyunca göçmen karşıtlığı, evsizlere yönelik ifadeleri ve polise verilen yetkiler konusunda kamuoyunun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Braverman, Times gazetesinde yazdığı bir makalede, Filistin'e destek eylemlerinin Gazze için bir yardım çağrısı olmadığına inandığını belirtirken, 11 Kasım'daki yürüyüşün ardından ise "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." açıklamasını yapmıştı.