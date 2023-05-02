İçişleri Bakanı Soylu: 'Yerli Malı Haftası'nı SİHA'larla kutluyoruz'

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Vefa Poyraz Anadolu Lisesi açılış törenine katıldı.Törende Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı da yer aldı.

Soylu, "Biz, yerli malı haftası gelsin diye heyecanlanırdık. Çünkü kendi yerli malımız olsun isterdik. Fakat kendi yerli malımız çok yoktu. Yerli malı haftasına evden annemize 'kek yapın' derdik. 'Sarma yapın' derdik. Evde armudumuz varsa elmamız varsa yerli malı haftasında bunu getirirdik. Böyle bir sınıfta veya bir salonda veya bir müsamere salonunda bunların her biri dizilirdi. Biz de yerli malı haftasına bir şey getirmenin onu kutlamanın heyecanı yaşıyoruz. Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim. Şu anda Türkiye yerli malı haftasını elmayla, armutla, pamukla, üzümle, mandalinayla, kekle kutlamıyor. Yerli Malı Haftasını işte 4 gündür dün kapanan TEKNOFEST ile kutluyoruz. Bizim Siha'mız var, bizim Siha'mız var. Bizim sanayi gelişimimiz var. Teknoloji gelişimimiz var. Yerli malı haftasını Türkiye Gökbey helikopteriyle kutluyor. Türkiye, Türkiye'de ürettiği skorsky'lerle beraber kutluyoruz. Yerli malı haftasını Gabar Dağı'nda terörden arındırdığı bulduğu petrolle kutluyor. Yerli malı haftas ını kendi milli ve yerli yazılımlarımızla kutluyoruz. Yerli malı haftasını kendi ürettiğimiz İHA'ların, Siha'ların, uçakların altındaki kameralarımızla kutluyoruz. Yerli malı haftamızı Milli Muharip uçağımız Kaan ile beraber kutluyoruz. Yerli Malı haftamızı Allah'a şükürler olsun ki TCG Anadolu gemimizle, dünyanın en güzel uçak ve SİHA gemisiyle beraber kutluyoruz" diye konuştu.