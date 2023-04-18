İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yakalamalarını yaptık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili, " Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yakalamalarını yaptık" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda bulunan Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Belediye Başkanı Ömer Arısoy, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Amerika'yı uyuşturucu madde üretimi ve satışını yaptığı için eleştiren Bakan Soylu, "Amerika, Afganistan'a girdiği zaman uyuşturucu tarlasının büyüklüğü on yedi bin hektardı. Afganistan'da çıktığı zamanda uyuşturucu tarlaları 300 bin hektar oldu. Uyuşturucu, nereden geliyor zannediyorsunuz? Size bir şey söyleyeyim. Biz gelen eroinin rotasını değiştirdik. 24 ton eroinde yakalayan biziz, 22 ton eroinde yakalayan biziz, geçen yıl bu zaman diliminde 6,6 buçuk ton eroin yakalandı. Şu anda 1,1 buçuk ton eroin yakalanıyor. Eroin rotası değişti. Neden değişti biliyor musunuz? Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yakalamalarını yaptık. Nerede yaptık, sınırlarımızda yaptık. Bir daha giremediler kayıpları acı oldu" dedi.

"Ölüm oranı 3/1 daha aşağıya düştü"

Uyuşturucudan kaynaklı ölümlerin düştüğünü söyleyen bakan Soylu, "Biz uyuşturucuyla mücadele yapıyoruz. Geçen sabah Diyarbakır'daydım. Sahur olmadan buradan gittim, sahuru yaptım. Şimdi de notu geldi. Uyuşturucu satan 215'yi kişiyi yakaladık. Bunlardan satış organizasyonu yapan 165 bin kişisi tutuklandı. Birinci operasyonumuzu 22 Haziran'da Diyarbakır'da başlatmıştık. 50 kökünü kurutma operasyonu yaptık. Biz neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. 2016 yılında 941 kişi uyuşturucudan ölüyordu. Bugün yılda 272 kişi ölüyor. Ölüm oranı 3/1 daha aşağıya düştü" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de 126 bin metruk bina tespit ettik"

Uyuşturucu ile mücadelede metruk evlerin verdiği etkiden bahseden bakan Soylu, "Türkiye'de 126 bin metruk bina tespit ettik. Zeytinburnu'nda da metruk bina tespit ettik. Neden? Çünkü her uyuşturucu kullananda ve satışı yapanda anket yaptık. Gözaltına aldığımızda gel bakalım, kaç yaşında başladın, yaz bakalım, seni kim başlattı? Yaz bakalım nerede kullandın? Yaz bakalım annen var mı? Baban var mı? Gel bakalım buna niçin başladın? Özenti mi? Yoksa başka bir şey mi? Bunların her biriyle yüz binlerce anket yaptık. Baktık ki en çok evde kullanılıyor. İkinci olarak metruk binada kullanılıyor. Üçüncü en çok arkadaşının evinde kullanılıyor. Dördüncü en çok arabalarda kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"Narkotik Polisi Anne, projesini başlattık"

Uyuşturucu ile mücadelede anneler ile işbirliğinin yapıldığını söyleyen bakan Soylu, "Bütün bunlara yönelik bir politika gerçekleştirdik. Evdeyse anneler bu işi bilir dedik. En iyi narkotik polisi anne diye bir proje başlattık. Yaklaşık iki milyon anneye ulaştık. Hala devam ediyoruz. Oğlun en iyi tanıyan, kızını iyi tanıyan, arkadaşlarını, davranış değişikliğini tanıyan annedir. Geçen seneden bu seneye kullanıcı sayısı yüzde 8 düştü. Türkiye'de ilk kez uyuşturucu satıcı sayısı yüzde on beş düştü" cümlelerini kullandı. - İSTANBUL