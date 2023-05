İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin istikrarını bozmak istiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da, mahalle buluşmaları kapsamında Yıldırım Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Soylu, "Yaklaşık 12 yıldır, Gezi olaylarından bugüne, Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Bir taraftan ekonomik saldırılarla, bir taraftan da Gezi olaylarına başlayan süreçle Türkiye'nin zenginleşmesini, büyümesini, Türkiye'nin kalkınmasını istemiyor, Türkiye'nin sürdürdüğü istikrarını da bozmak istiyorlar. Buna hep beraber şahidiz. Gezi olaylarında, faiz 3,5-4 puandı. Tayyip Erdoğan'ın eline bir pusula verdiler. Dediler ki, sen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın. Dediler ki, sen Mersin Nükleer Santrali'ni yapmayacaksın. Dediler ki, sen İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksın, dediler ki sen Osmangazi Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yapmayacaksın. Dediler ki, sen Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayacaksın. Neden? Çünkü her biri Türkiye'nin altyapısına katma değer sağlayacak, her biri Türkiye'nin altyapısını kuvvetlendirecek ve güçlendirecek projelerdi. Her biri bunların Türkiye'nin projesi değil sadece. Etrafımızdaki coğrafyanın, yıllarca, yüzyıllarca bu coğrafyaya ev sahipliği yapmış İpek Yolu'nun yeniden ihya edilmesinin küresel projeleriydi. Peki size sormak istiyorum, Tayyip Erdoğan'a verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan yırttı ve çöpe attı. Çünkü bu pusulayı yazan, Tayyip Erdoğan'a verenler değildi. Bu pusulayı yazan Amerika'dan onları yazanların kulağına üfleyenlerdi" dedi.

"NÜKLEER SANTRALİ YAPTIĞIMIZDA BOYNUMUZ BÜKÜK OLMAYACAK"

Mersin'de yapımı devam eden nükleer santrale de değinen Soylu, "Mersin Nükleer Santrali'nin 1. Etabı'nı geçen gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hizmete açtı mı? Onların söylediğine değil, biz milletin söylediğine baktık. Peki o neyimize yarayacak? Yerli ve milli enerjiye yarayacak. Yani, biz dışarıya parayı veriyoruz, dövizimizi veriyoruz, borçlanıyoruz ve Türkiye'nin boynu bükük, beli eğik kalıyor. Peki o nükleer santrali tamamladığımızda, bütün etaplarını bitirdiğimizde dışarıya karşı boynumuz bükük olmayacak. Ver enerjiyi verelim parayı demeyeceğiz" diye konuştu.

