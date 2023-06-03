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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin dağlarında tek terörist bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin dağlarında tek terörist bırakmayacağız

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı ve Türkiye'nin 2023 yılında dağlarında tek bir terörist bırakmayacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu: "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarma'mıza ve korucularımıza tebrikler" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Diyarbakır Türkiye PKK Politika Haberler

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