İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı son 6 yılda çift rakamlıya düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe teşkilatını ziyaretinde yaptığı açıklamada Türkiye'deki terörist sayısının son 6 yılda çift rakamlıya düştüğünü belirtti. Ayrıca, 29 Ekim 2023'te Türkiye'deki dağlarda tek bir terörist bile kalmayacağını söyledi.

AK Parti Bayrampaşa İlçe teşkilatını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'deki dağlarda terörist sayısı son 6 yılda, 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki teröre karşı ortaya konulan bütün operasyonlarda çift rakamlı sayıya düştü. 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle saatlerinde AK Parti Bayrampaşa İlçe teşkilatını ziyaret etti. Soylu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile makam odasında görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu ardından parti üyeleriyle birlikte toplantı salonunda açıklama yaptı.

"ŞİMDİ ORADA BİR TEK AY YILDIZLI BAYRAK VAR"

"TERÖRİSTLERİ BELEDİYELERE KOYACAKLAR DEDİK"

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