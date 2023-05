İçişleri Bakanı Soylu: Tüm acil çağrı hizmetleri tek numara altında toplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm acil çağrı hizmetlerini tek numara altında topladıklarını belirterek, "Günde yaklaşık 350-400 bin çağrı alıyoruz. Bunları karşılama ortalamamız 1,02 saniye. Dünyada da böyle bir karşılık yok." dedi.

AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, Şişli'de bir otelde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİ) ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Konuşmasına personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başlayan Soylu, bakanlık olarak şimdiye kadar yapılan çalışmalara değindi.

Soylu, vatandaşları kağıt ve evrak yükünden kurtarmak için şimdiye kadar 2 bin 190 kurum ve kuruluşu bir sisteme bağladıklarını anlatarak, " Türkiye'de hep beraber bir devrimin altına imza attık. 3'ü Bir Yerde, yani hem nüfus kimlik kartımızı hem ehliyetimizi hem pasaportumuzu nüfus idaresinden verilebilecek bir yeniliğin, değişimin, devrimin altına hep beraber imza attık. Onun için buradaki arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum ve kutluyorum. 3'ü Bir Yerde projesiyle bugüne kadar 87 milyon 71 bin kimlik kartı, 13 milyon 232 bin pasaport ve 21 milyon 656 bin sürücü belgesi verdik." diye konuştu.

Bir başka büyük projenin ise Mekansal Adres Kayıt Sistemi olduğunu ifade eden Soylu, bir başka yeniliğin de sadece gelişmiş ülkelerde bulunan herhangi bir afet ya da olağanüstü durumda kesintisiz hizmet veren İş Sürekliliği Merkezinin olduğunu kaydetti.

Soylu, bunun, arasında yaklaşık 300 kilometre mesafe bulunan iki ayrı yerden yük dengeli, anlık olarak her iki merkezdeki verilerin eşit olmasını sağlayan ve iş sürekliliği anlamında kesintisiz hizmet verme özelliğine sahip Türkiye'deki ilk ve tek proje olduğunu dile getirdi.

"En temel sıkıntılarımızdan bir tanesi yüzde 72'sinin asılsız çağrı olması"

Bakan Soylu, 7 yıllık sürede yapılan projeler arasında yazılımı uluslararası ödüle layık görülen yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her köşesinde şu an 79 ilde bu merkezleri hayata geçirdik. Kocaeli ve Kırşehir merkezlerinde şu an işlemler devam ediyor. Tüm acil çağrı hizmetlerini tek numara altında topladık. Günde yaklaşık 350-400 bin çağrı alıyoruz. Sadece afet döneminde bu çağrı 600 binin üzerine çıktı. Şimdi yine normale, yani 350-400 bin çağrıya döndü. Bizim bunları karşılama ortalamamız 1,02 saniye. Dünyada da böyle bir karşılık yok. Burada en temel sıkıntılarımızdan bir tanesi yüzde 72'sinin asılsız çağrı olması. Eğer asılsız çağrı olmasa hem personellerimiz çok daha rahat edecektir hem oraya ulaşmak isteyen özellikle vatandaşlarımız çok daha rahat ulaşabilecekler. Bunların da yüzde 30-35'i de tek çaldırmalı, sadece anons sesini duyunca kapatan çağrılardır. İnşallah bunu da en alt seviyeye indireceğiz. Özellikle İstanbul'da, Avrupa'da ve dünyada çok az eşine rastlanır, ender bulunan bir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yaptık."

"Bizim rakibimiz özel sektör"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin genellikle "Problem yok, her şey yolunda" gibi bir sloganı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Oysa hepimiz gelişiyoruz. Nüfusumuz gelişiyor, insanlar gelişiyor, talepler artıyor. Bu talepler karşısında bizim, onların hizmet kalitesini yükseltebilmemiz için çok daha iyi noktaya varmamız lazım. Bizim rakibimiz özel sektör. Vatandaş özel sektöre gittiği zaman, oraya ödediği para karşılığında her türlü hizmetin kalitesini en yüksekte alabilme kabiliyetine sahip. Çünkü özel sektör birbiriyle rekabet ediyor. En iyi hizmeti kim veriyorsa ona vatandaşımız müracaat ediyor. Oradan çıkıp, devlete geldiği zaman devlette eğer gri bir tablo ile karşı karşıya kalırsa elbette devlette ciddi bir itibar kaybı söz konusu olur. Bu itibar kaybı devletle millet arasında güven duygusunu, güven bağını, devletin gücünü, millete olan hizmetkarlığını azaltır. Bu devlete yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir."