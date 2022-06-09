İçişleri Bakanı Soylu: "Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir... - Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: "Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir... İçişleri Bakanı Soylu: "Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir olarak getiriyoruz. İçişleri Bakanı Soylu: "Tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir olarak getiriyoruz." AA / Ferdi Türkten - Politika Süleyman Soylu Politika Haberler

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