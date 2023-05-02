İçişleri Bakanı Soylu: 'Tayyip Erdoğan gitsin diyenler FETÖ'yü istiyor'

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleriyle kahvaltıda buluştu yaptı. Soylu, "Bu üç terör örgütünün mensubiyeti kime aittir, Amerika'ya aittir. DEAŞ'ı biz mi icat ettik. DEAŞ'ı El Kaide'nin türevi, El Kaide'yi kim kurdu. Afganistan'da Rusya'ya karşı kurdu. Bu kadar açık ve net. Sonra El Kaide'den DEAŞ türedi. FETÖ'yü biz mi icat ettik. Dünyanın hangi ülkesine istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz, adam dünyanın 100'ün üzerinde üzerindeki ülkesinde yer kurdu. Amerika olmadan bu mümkün mü? Biz Türkiye olarak karşı çıktık. Şimdi, Tayyip Erdoğan tek başına oldu, tek başınadır. Öyle mi, hadi konuçlansın buralarda" dedi.

"O REKLAMLARI TAMAMEN KALDIRACAĞIZ"

"3 YILDIR GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI VE CHP BÜTÜN BU HAZIRLIKLARINI YAPIYOR"

"Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor? FETÖ. Nereye gelecek FETÖ ' Devletin tekrar başına gelecek. Tam 3 yıldır genel başkan yardımcıları ve CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor. Tek tek Türkiye'yi dolaşıyor. 'Merak etmeyin siz, biz geri getireceğiz.' diye. Kadın ' Bu masa kumar masasıdır' diyor. Utancından şimdi masanın altına girdi. Yani bir yola çıkıyorsunuz. 4-5 tane ortak oldunuz. ya birisi ortaklığınızı ya bu kumar ortaklığıdır diye ortaya koyarsanız memleketin işlerini yönetmek için kendi işlerinizi yönetmek için bir yolculuğa çıkmışsanız bunu kim kabul eder' Bunlar kabul ediyorlar." diyerek sözlerini noktaladı.