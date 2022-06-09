İçişleri Bakanı Soylu: "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. - Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz.
AA - Mümin Altaş - Politika
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İçişleri Bakanı Soylu: "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz.
İçişleri Bakanı Soylu: "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin."
AA / Mümin Altaş - Politika