İçişleri Bakanı Soylu: "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. - Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. İçişleri Bakanı Soylu: "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. İçişleri Bakanı Soylu: "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin." AA / Mümin Altaş - Politika Süleyman Soylu Politika Haberler

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