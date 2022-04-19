İçişleri Bakanı Soylu: "(Suriyeli sığınmacılar) Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme... - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu: "(Suriyeli sığınmacılar) Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme...

AA - Aynur Ekiz - Politika
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İçişleri Bakanı Soylu: '(Suriyeli sığınmacılar) Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Suriyeli sığınmacılar) Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme değerlendirmemiz var."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Suriyeli sığınmacılar) Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme değerlendirmemiz var."

AA / Aynur Ekiz - Politika

Süleyman Soylu, Suriyeli, Politika, Haberler

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