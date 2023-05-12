İçişleri Bakanı Soylu: " Suriye'nin kuzeyiyle, Irak'ın kuzeyinde toplu iğne ucu kadar bir tek terör yuvası kalmayacak"

Bakan Soylu, seçim otobüsünün üstünde vatandaşlarla birlikte "Duyanlara duymayanlara" şarkısını söyledi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü Balık Hali'ni ziyaret etti. Soylu, " Suriye'nin kuzeyiyle, Irak'ın kuzeyinde toplu iğne ucu kadar bir tek terör yuvası kalmayacak" dedi. Balıkçı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, seçim otobüsünün üstüne çıkarak vatandaşlarla birlikte "Duyanlara duymayanlara" şarkısını söyledi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü Balık Hali'nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, daha sonra seçim otobüsüne çıkarak buradaki vatandaşlara seslendi.

'Depremzedeleri bir yılda konutlarına kavuşturacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan diyor ki kentsel dönüşümü bütün Türkiye'de, İstanbul başta olmak üzere gerçekleştireceğim. Hem yarısı sizden, yarısı da bizden yapacağım. Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? Tayyip Erdoğan diyor ki, evet 6 Şubat'ta büyük bir deprem oldu. Allah nasip edecek. Afetzedelerimizi, depremzedelerimizi bir yılda konutlarına kavuşturacağız. Tayyip Erdoğan yapar mı bunları? Tayyip Erdoğan dediğini yapar mı? Hay Allah razı olsun. Şimdi kıymetli kıymetli hemşehrilerim Tayyip Erdoğan diyor ki Türkiye'de evet terör terörist sayısı bundan 5-6 yıl evvel dağlarda 3 bindi. Şimdi diyoruz ki 83'e düştü. Dün de iki tane terörist tepeledik, Diyarbakır'da. Şimdi Allah nasip edecek burada huzurunuzda şu gök şahit olsun. Şu gecenin seheri şahit olsun. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında, cumhuriyetin 100. yılında bir tek terörist kalmayacak, kalmayacak." diye konuştu

" Suriye'nin kuzeyiyle, Irak'ın kuzeyinde toplu iğne ucu kadar bir tek terör yuvası kalmayacak ve hepsini temizleyeceğiz"

Bakan Soylu, Türkiye'nin ve sınırların terörden tamamen arındırılacağını belirterek, "Sadece öyle değil, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin orada terör devleti kurup, orada terörün inleri var. Onu yapmaya çalışanlara tam 5 askeri operasyonla beraber hadlerini bildirdik. Pençe-Kilit, aynı zamanda Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkan'ı ve bütün bunlarla birlikte Fırat Kalkanı'yla beraber hadlerini bildirdik. Şimdi burada size bir şey daha söylüyoruz. Önümüzdeki günlerde Allah nasip edecek ve Suriye'nin kuzeyiyle, Irak'ın kuzeyinde toplu iğne ucu kadar bir tek terör yuvası kalmayacak ve hepsini temizleyeceğiz. Hani orada terör örgütlerini Kuzey Irak'la, Kuzey Suriye'de etkisiz hale getiriyoruz da bu Amerikalı generaller onlara taziyelere gidiyor ya. Burada huzurunuzda söz veriyorum. Hepiniz şahit olsun. Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta seçildikten sonra yine Allah nasip edecek. O Amerikalı generalleri salya sümük ağlayarak çok daha taziye eve göndermeyen namerttir." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek sözlerine şöyle devam etti,

"Şimdi bu Bay Bay Kemal'e 3 tane koyun verseniz güdebilir mi? Bu ülkeyi nasıl idare edecek? Koyunları yarım saat içerisinde kaybeder. Biliyorsunuz koyunların bir huyu var. Akşam evlerine dönerler. Doğru mu? O evine de dönemez yolunu da kaybeder. Kendi evinin yolunu bulamaz. Ama ona bir iyilik yapacağız. 14 Mayıs'tan sonra TikTok çekmeyi çok seviyor ya. Evinin mutfağında oturacak, boyuna TikTok çeksin." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "Şimdi ne oldu? Türkiye battı mı? 3 bin dolardan 10 bin dolara geldi. Şimdi Allah nasip ederse 16 bin dolara gelecek. Bunlar kim yapacak biliyor musunuz? Bunu Amerika yapmayacak. Bunu şu dergileri basıp da Tayyip Erdoğan'ı kapak yapanlar yapmayacaklar. Pazar akşamı biz onlara kapak yapacağız. Bunu bu millet yapacak inşallah. Buna hazır mısınız? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler diyorlar ki Kuzey Suriye'yle Kuzey Irak'ta terör devleti kurulacak diyorlar. Türkiye'de buna müsaade edecek misiniz? Tayyip Erdoğan gitsin diyenler diyorlar ki, Apo ile Selo serbest bırakılacak. Buna müsaade edecek misiniz?" diye konuştu

Öte yandan otobüsün üzerinde konuşma yapan Bakan Soylu, vatandaşların hep birlikte söylediği 'Duyanlara duymayanlara' şarkısının kısa bir bölümünü söyledi.