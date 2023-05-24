İçişleri Bakanı Soylu: '(Suriye'nin kuzeyinde) 240 bin konutu en geç 3 yıllık süreç içinde tamamlayacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin kuzeyinde ilk 5 binlik konutun bugün temelinin atıldığını belirterek, "6 ay içerisinde 5 bin konut bitecek. 2 ay içerisinde 28 bin konut daha başlayacak ve 240 bin konutu inşallah 2,5 yıl, en geç 3 yıllık bir süreç içerisinde tamamlayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde Bakırköy'deki bir otelde Sivaslılar ile bir araya geldi. Bakan Soylu yaptığı konuşmada, bugün Cerablus'a gittiklerini, orada temel atma törenine katıldıklarını söyledi. 2011 yılından beri Suriye'de iç savaşın olduğunu belirten Soylu, "Oradan toplam 6.8 milyon insan Suriye'nin içerisinde yer değiştirdi. 6.7 milyon insan da ülkesinin dışına çıktı. Türkiye'ye de geldi. Bugün 3 milyon 381 bin Suriyeli kardeşimiz var" diye konuştu.

Bakan Soylu, bundan 1 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emirinin bir araya geldiğini anlatarak, "Dediler ki, 'Ne yapmamız lazım. 'Çünkü cumhurbaşkanımız bundan bir süre önce Birleşmiş Milletler kürsüsünde bütün dünyaya seslendi, 'orada terörden arındırdığımız bir bölge var, gelin oraya konutlar yapalım, bütün dünya ülkeleriyle beraber yapalım, bütün dünya ülkeleriyle burada o insanları Türkiye'den alıp o güvenli bölgeye yerleştirelim'. Bir tek ülkeden ses çıkmadı, bir tek ülkeden 'biz bunu yaparız' denmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına sadece Katar'dan ses geldi. Katar dedi ki, 'Ben Türkiye'nin bu çağrısına cevap veriyorum ve Türkiye'nin bu çağrısına cevap vererek ben orada tam 240 bin konutun yapılması konusunda Türkiye'yle bir mutabakata varıyorum, tam 1 milyon Suriyeli kardeşimizi Türkiye'den alacağım, 240 bin konutla beraber Cerablus'ta, El Bab'da, Tel Abyad'da, Resulayn'da, o bölgelerde bu konutları yapacağım. Sadece konut yapmayacağım, bir taraftan organize sanayi sitesi, tarım alanları, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri yapacağım ve orada tek bir şart koyacağım, Türkiye'den gelen Suriyeliler burada oturabilme hakkına ve çalışabilme hakkına sahiptirler'. Dostluk, yakınlık gösterdi ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu büyük meselede Katar Emiri Recep Tayyip Erdoğan'la dostluğu ve Türkiye'yle dostluğu sebebiyle elini uzattı. Nisan ayında 240 bin konutun protokolünü yaptık ve ilk 5 binlik konutun bugün temelini attık. 6 ay içerisinde 5 bin konut bitecek. 2 ay içerisinde 28 bin konut daha başlayacak ve 240 bin konutu inşallah 2,5 yıl, en geç 3 yıllık bir süreç içerisinde tamamlayacağız. Burada güvenli, onurlu ve gönüllü bir geri dönüşle beraber bu meselede bütün dünyada ve insanlık tarihinde ilk kez bir adım atacağız. Tayyip Erdoğan öyle lafla peynir gemisi yürüten bir lider değil, bütün dünyaya işin nasıl yapılacağını, insanlığa nasıl sahip çıkılacağını ve bugüne kadar 21 yıldır Türkiye'yi hangi noktadan, hangi noktaya getirdiğini gösteren bir liderdir" ifadelerini kullandı.

"Bu iki fotoğrafın Allah'ın izniyle bir tek galibi olacaktır o da Recep Tayyip Erdoğan olacaktır"

Seçimde ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milletin 27 milyon 133 bin oy attığını hatırlatan Soylu, "Yüzde 49,5'la beraber bay bay Kemal'de ilk turda güya Tayyip Erdoğan'ı yenecekti, o da yüzde 44,88 oy aldı. Şimdi 28 Mayıs'a gidiyoruz. İki tane fotoğraf var. Biri Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı, biri de Kemal Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal fotoğrafı. Dünyada hangi ülkede bu iki fotoğrafı ortaya koyarsanız, bu iki fotoğrafın Allah'ın izniyle bir tek galibi olacaktır, o da Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" dedi.

"Bay bay Kemal'i şaşırttınız, dengesini bozdunuz"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'gitsin' diyenlerin, Türkiye'ye yeni bir elbise biçmeye hazırlandığını, buna müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Çünkü biz bugünlere kolay gelmedik, ağır bedeller ödeyerek geldik. Bu ülkede rahmetli Özal cumhurbaşkanı olduğu zaman hepimiz sevindik, alnı secdeye değen bir cumhurbaşkanı olduğu için. Bizim bütün sevinçlerimizi kursaklarımıza tıkadılar. Şimdi sevincimizi kursağımıza tıkayamayacaklar. Çünkü siz 14 Mayıs'ta onlara bir cevap verdiniz. Verdiğiniz cevap açıktır. Bir Kandil'e 'hayır', bu ülkenin içerisinde özerklik kurmak isteyenlere, LGBT'ye, FETÖ'ye 'hayır', bu ülkede kayyumlardan belediyeler alıp yine teröristlere vermeye çalışanlara, bu ülkede Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de terör devleti kurmak isteyenlere 'hayır' dediniz. Bu ülke benim ülkemdir, ben 'bu ülkeyi kimseye vermeyeceğim' dediniz. Ben size bir şey söyleyeyim, Bay bay Kemal'i şaşırttınız, dengesini bozdunuz" diye konuştu.

"Bu 4 gün içerisinde hepimiz çok gayret göstermeliyiz"

28 Mayıs'ta yapılacak seçime 4 gün kaldığını hatırlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük rakibimiz rehavettir. Ne kadar eşiniz, dostunuz varsa, onların yapmak istediği aman kazanıyorlar, aman biz kaybediyoruz' diye bir anlayışı hakim kılmaktır. Sakın bu oyuna ve bu tezgaha düşmeyin. Rehavet bizim pazara kadar en büyük rakibimiz, en büyük hasmımızdır. Tayyip Erdoğan tam 25 yıldır bu ülkede sadakatle çalışmaktadır. Birçok sıkıntılarla, saldırılarla karşı karşıya kaldı, birçok zaferle de karşı karşıya kaldı. Ne birisinde ise kapıldı, ne de her birisinde bir ümitsizlikle karşı karşıya kaldı, ne de bir rehavete, ne de zaferin coşkusuyla beraber işi boşluğa bıraktı. Biz 14 Mayıs'ta meselenin ancak birinci turunu kazandık. Size burada bütün siyasi tecrübemle bir şey söylemek istiyorum. Kim sandığa getirirse o kazanacaktır, bu kadar açık ve net. Eşinizi, dostunuzu, yakınlarınızı, akrabalarınızı, her birini tek tek arayın. Şurada 4 gün kaldı, bu 4 gün içerisinde hepimiz çok gayret göstermeliyiz, çok mücadele etmeliyiz. Pazar akşamı Allah nasip edecek, dünya lideri yeniden seçilecek, pazartesi sabahı sabah namazlarında, şükür namazlarında Cenabı Allah bize Ayasofya'da kılmayı nasip edecek inşallah." - İSTANBUL

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023