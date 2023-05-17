İçişleri Bakanı Soylu: 'Sonucu milletin iradesi belirliyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Soylu, seçim sonuçlarının milletin iradesiyle belirlendiğini vurgulayarak, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun en yüksek noktada gerçekleştiği bir seçim ortaya koyduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sonucu, ABD'den, Avrupa'dan buraya üflenen rüzgarlar değil, milletin iradesi belirliyor. Türkiye demokratik olgunluğun en yüksek noktada gerçekleştiği bir seçim ortaya koymuştur." dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Soylu, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı ilçede birinci çıkardıkları için teşekkür eden Soylu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turuna kalan 11 gün boyunca partililere daha çok çalışmaları çağrısında bulundu.

Muhalefet partilerinin seçimlerden önce, "Bunlar seçimi kaybettiklerinde sonucuna uymayacaklar." şeklinde söylemlerde bulunduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bütün dünyaya ve Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet, demokrasi bayrağını ve hukukun üstünlüğü bayrağını ve milli irade bayrağını sallamıştır. Yıllarca Türkiye'yi demokrasi ve hukukun üstünlüğü bayrağı üzerinden yargılayanlara, bu millet çok güzel bir cevap verdi. Seçim hukuku değişmiyor, milli irade değişmiyor. Aynı zamanda bu ülkede demokrasi de tam anlamıyla beraber işliyor. 1833 yılından itibaren bu topraklarda seçim yapılmaktadır. Bu ülke milli mücadeleyi sürdürürken de bu ülkede sandık kurulmuş ve seçim yapılmıştır. Bu ülke en zor şartlarda bile seçimi gerçekleştirmiştir. Bugün de çok partili siyasi hayatımızın en güvenilir, en huzurlu ve en güzel seçimi tamamlanmıştır."

Soylu, milletin kendisini beğenmeyenlere karşı demokrasiye ve hukuka sahip çıktığını belirtti.

Muhalefet partilerinin seçimler öncesinde, hükümet sistemini değiştirmek için yola çıktığını ifade eden Soylu, "Seçimin bir diğer sonucu ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladığı andan itibaren ana muhalefet partisi ve onun koordine ettiği çevre, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştireceğiz, yerine parlamenter sistemi getireceğiz.' demişti. Millet 320'nin üzerinde milletvekili vererek, onlara 'Senin tezini tasvip etmiyorum, Tayyip Erdoğan'ın yolu doğrudur. Milletin açtığı yol doğrudur.' dedi. Verilen cevabı herkes alıp başının üzerine koymalıdır. Eğer kazansalardı 7 tane başkan yardımcısıyla beraber hayatlarına devam etmek durumundalar. Tabii bunun sayısı artabilir de. Masanın altı var, üstü var." diye konuştu.

"Sonucu milletin iradesi belirliyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim akşamı iki belediye başkanının ellerine bir kağıt tutuşturdular. Milleti kandırmaya yönelik bir kağıt olduğu apaçık ortada. Demişler ki, 'Bunları söyleyeceksiniz, şöyle yapacaksınız, böyle edeceksiniz.'. Binlerce avukatınız, on binlerce sandık görevliniz var. İttifakınızın sandık görevlileri var. Hepsi sandığın başında ama sonuç Tayyip Erdoğan yüzde 49,5, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,9. Sonucu değiştiremiyorsunuz. Sonucu milletin iradesi belirliyor. Sonucu, ABD'den, Avrupa'dan buraya üflenen rüzgarlar değil, milletin iradesi belirliyor. Türkiye demokratik olgunluğun en yüksek noktada gerçekleştiği bir seçim ortaya koymuştur."

"Deprem bölgesindeki vatandaşlar önemli bir cevap verdi"

Solu, 14 Mayıs seçimlerinin ufak tefek olaylar dışında çok partili siyasi hayatın en az olaylı seçimi olduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların seçimlerdeki tercihine ilişkin de Soylu, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız devletimizin ve milletimizin kendisini kucaklamasına önemli bir cevap vermiştir. Kimin kendisiyle sonuna kadar birlikte olabileceğini bir şekilde teyit etmiştir. Pazar günü seçim bitti, pazartesi günü bütün koordinatör vali ve kaymakamlarımız deprem bölgelerinde görevlerine başladılar. Sabahtan itibaren bütün koordinatör valilerimiz, 'Şu kadar tuvalet temizlendi, bu kadar yemek hazırlanıyor' diye bilgi veriyor. Biliyorsunuz oralar sıcak bölgeler. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla 100 bin konteyner kurulmuştu. Onun 20 bininde klima var. Şimdi Bankalar Birliği, Borsa İstanbul ile bir araya gelerek müjdeli bir haber verdi. Prefabriklerin tamamına klima takılacak." dedi.

Partililerden, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turuna kadar aynı özveriyle çalışmalarını isteyen Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaklarını sözlerine ekledi.