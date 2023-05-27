İçişleri Bakanı Soylu, Sinoplularla buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaşayan Sinoplularla Şişli'de bir araya geldi. Soylu, 'Bizim Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuz var. Bizim onurumuzu, bizim gururumuzu 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bütün dünyaya ülkemizin namını, yıllarca o ezginliği ortadan kaldırdığı, yıllarca bize 'Siz kimsiniz Beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz, yapamazsınız' diyenlere karşı, bu milletin öz güveniyle beraber, biz beceriyoruz, arabamızı da yapıyoruz, gemimizi de yapıyoruz, SİHA'mızı da yapıyoruz, İHA'mızı da yapıyoruz diyebileceği özgüven sağladığı için ona vefa borcumuz var dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bir otelde düzenlenen 'Sinoplular Buluşması' programına katıldı. Sinoplulara seslenen Soylu, Benim nerede büyüdüğüm belli, ben Sinoplularla büyüdüm. Ben Gaziosmanpaşa da, Ayancık Mahallesinde büyüdüm. Cenabı Allah bana nasip etti. Ayancık'a, Sinop'a hizmet etmek, o selde, karşı karşıya kaldığı sıkıntıda devletini ve milletini bekleyen Sinoplu hemşerilerimize elimi uzatmayı Allah nasip etti, Allah'a şükürler olsun diye konuştu.

AVRUPA'YI İLK KEZ BÖYLE YAKALADIK

Soylu, 'Neden çok çalıştığımı söyleyeyim. İlk kez batıyı böyle yakaladık. İlk kez Amerika'yı böyle yakaladık. İlk kez Avrupa'yı böyle yakaladık. İlk kez yönsüz yakaladık, ilk kez vizyonsuz yakaladık. Tam 300 yıldır kafamızda boza pişiriyorlar, tam 300 yıldır. Dinimize, inancımıza, birliğimize, beraberliğimize, toprağımıza, bağımsızlığımıza saldırıyorlar. Bizim özgüvenimizi almaya çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptıkça çıldırdılar. Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nü yaptıkça çıldırdılar, Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı açınca dengelerini kaybettiler diye konuştu.

BİZİM TAYYİP ERDOĞAN'A VEFA BORCUMUZ VAR

Soylu, 'Bana diyorlar ki 'Niçin çok çalışıyorsun' Allah şahit, bizim ona vefa borcumuz var. Şahsi olarak bir vefa borcum elbette var. Benim dedemin yaşayamadıklarını, bugün hiçbir dede mahzun bırakmadığı için vefa borcumuz var. Bizim babamızın mücadele ettiği meseleleri, bugün hiç kimse, hiçbir şekilde bir mahzunluk görmediği için bir vefa borcumuz var. Kızlarımızın üniversiteye giderken, devlet dairelerine girerken, başı öne eğik olduğunu ortadan kaldırdığı için bizim Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuz var. Bizim onurumuzu, bizim gururumuzu 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bütün dünyaya ülkemizin namını, yıllarca o ezginliği ortadan kaldırdığı, yıllarca bize 'Siz kimsiniz Beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz, yapamazsınız' diyenlere karşı, bu milletin öz güveniyle beraber, biz beceriyoruz, arabamızı da yapıyoruz, gemimizi de yapıyoruz, SİHA'mızı da yapıyoruz, İHA'mızı da yapıyoruz diyebileceği özgüven sağladığı için ona vefa borcumuz var ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DA HUZUR OLMAZSA BİZ HUZUR BULAMAYIZ

Soylu, 'Önümüzde ki 5 yıl içerisinde, orayı kendi çöplüğü olarak değerlendiren, ne bir Amerikan askeri bırakacağız, ne bir PYD'li bırakacağız, ne de bir PKK'lı bırakacağız. Çevremizde ki, o coğrafyanın huzurunu ve güvenini Allah'ın izniyle dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan sağlayacak. Bu millet sağlayacak. Yıllar önce kafasını soktular Irak'a, 'Demokrasi getireceğiz' dediler, insanları öldürdüler, böldüler ve parçaladılar. 'Afganistan'a barış getireceğiz' dediler, uyuşturucu tarlalarına çevirdiler. İnsanları perişan ettiler. Fukaralıkla imtihan ettiler. Aynısını Lübnan, Libya, Yemen etrafımızda ki bütün coğrafyada ki ülkelerde yaptılar. Ben Balkanlarda ki ve Rumeli'de ki arkadaşlarıma anlatıyorum. Size de anlatayım, orada ki muhataplarımı ziyarete gittiğimde, kapılarından içeriye girerken 2 bayrak var. Biri Amerikan bayrağı, biri de kendi ülkesinin bayrağı. Burada bir evladınız olarak söylüyorum, Allah bize o günleri gösterecek. Allah bize o günle buluşturacak ve kavuşturacak, orada ki Amerikan bayraklarını orada ki masalardan söküp atmak bu milletin onuru olacak ve şerefi olacak Allah'ın izniyle. Tayyip Erdoğan diyor ki 'Turizm gelirini 100 milyar dolara çıkaracağım' Tayyip Erdoğan bunu yapar mı Bu sadece bizim için değil, bu aynı zamanda etrafımızda ki coğrafya için. Eğer Irak, eğer Suriye, Eğer Afganistan, eğer Pakistan, eğer Libya huzursuz olursa biz huzur bulamayız şeklinde konuştu.

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