İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir. Hepsini temizleyeceğiz ve gelecek nesillerimize tertemiz bırakacağız." dedi.

Bakan Soylu, ziyaretleri kapsamında gittiği Şile Muharip Gaziler Derneğinde gazilerle bir araya geldi.

Şile'deki Kabakoz, Ahmetli ve Alacalı mahallelerini de ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlarla buluştu.

Soylu, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in yüzüncü yılında, 29 Ekim 2023'te Türkiye'de bir terörist bile kalmayacağını söyledi.

Cerablus, Azez gibi bölgelerde terör örgütünü temizlediklerini dile getiren Soylu, "Biz bir taraftan o bölgenin tamamında, Kuzey Irak'ta 20, 25, 30 kilometre ileri giderek, daha da ileri gideceğiz. Başkomutanımız, Türk Silahlı Kuvvetleri ve bu ülkenin bütün güvenlik güçleri ahdetmiştir. Bu ülkenin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir. Hepsini temizleyeceğiz ve gelecek nesillerimize tertemiz bırakacağız." ifadesini kullandı.

Teröre karşı büyük mücadele verildiğini vurgulayan Soylu, milletin bir kere bile kendilerini desteksiz ve duasız bırakmadığını dile getirdi.

Soylu, Türkiye'de huzur ve sükunun tam anlamıyla devam ettiğini belirterek, "Elbette ki eksiklerimiz, aksaklıklarımız olabilir. Eksiksiz olan bir tek Cenabıallah'tır. Biz kuluz. Bazen tercihlerimizde, kararlarımızda, zorluklarımızdan kaynaklanan birtakım süreçlerde eksiklerimiz olabilir ama kötü niyetimiz, ihanetimiz, ülkemize ve milletimize herhangi bir yanlışlığımızın söz konusu olmadığı aşikar ve apaçıktır." diye konuştu.

"Türkiye bu noktaya gelmemiş olsa kandıracaklar, ikna edecekler"

Hakkari'de 2016 ila 2019 yılları arasında tıp fakültesi kazanan öğrenci bulunmadığını kaydeden Soylu, "Huzur görüldü, 2020'de 3-4 çocuk, 2021'de 19, 2022'de 26 çocuk tıp fakültesini kazandı. Demek ki eğer biz o çocuklara o imkanları, huzuru sağlamasak, Türkiye bu noktaya gelmemiş olsa, kandıracaklar, ikna edecekler. Diyecekler ki; 'Batıya yatırım yapıyorlar, doğuya yapmıyorlar. Sizi ayırıyorlar, ötekileştiriyorlar', çocukları dağa çıkaracaklar. Allah'a hamdolsun artık çocukların dağa çıkabileceği herhangi bir zemin bırakmadık. Bırakmamaya da devam ediyoruz. Türkiye bir şey daha yaptı. Hem geçmişin eksikliğini kapattı hem de yüzyıl boyunca Türkiye'nin altyapısını oluşturdu." sözlerini sarf etti.

"Dünyanın en büyük barajını bu ülkenin mühendisleri yaptı"

Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversite bulunduğunu aktaran Soylu, ülkedeki gençlerin yetişmesinin en büyük altyapı teminatı olduğunu anlattı.

Otoyollar, şehir hastaneleri gibi yatırımların önemine vurgu yapan Soylu, "Artvin Yusufeli'de bu ülke baraj yapıyor. Bu ülkenin bir evladı olarak oraya gittiğimde, o zor coğrafyada dünyanın en büyük barajını bu ülkenin mühendisleri yaptı. Sizin, bu ülkenin yetiştirdiği evlatlar yaptı. Oradan elektrik üretilecek, elin oğluna muhtaç kalmayacağız. Öbür taraftan doğal gaz üretilecek, elin oğluna muhtaç kalmayacağız." görüşünü paylaştı.

"Fiskeyle yıkılmayan bir Türkiye oluşturmak için çaba sarf eden bir liderimiz var"

Altyapının sağlam yapılması ve gençlerin yetiştirilmesinin önemine dikkati çeken Soylu, "Bize kızıyorlar 'İstanbul Havalimanı'nı niye yaptınız' diye. Burada hepinize sormak isterim; 'Atatürk Havalimanı, İstanbul'un ve bu hattın, coğrafyanın havaalanı ihtiyacını karşılayabilir miydi'. Şimdi İstanbul Havalimanı neredeyse yetişemiyor. Dünyanın en önemli hava istasyonu haline geldi. Türkiye'nin merkez olmasını, güçlü olmasını istemiyorlar. Bu kadar zorluklar içerisinde bir taraftan milletin hizmetkarı olan, diğer taraftan da altyapısını yapıp, bir daha fiskeyle yıkılmayan bir Türkiye oluşturmak için çaba sarf eden bir liderimiz var." düşüncesini dile getirdi.

Bakan Soylu, Ukrayna-Rusya savaşında oluşturulan tahıl koridoruyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Onlar bizi sevdikleri için değil, zora düştüler. Önümüzdeki kış gıdasız kalacaklar diye korktular ve ürktüler. Onun için Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden, dünyayı avucu gibi bildiği bilgisinden istifade etmek, onu devreye sokarak Rusya'yla Ukrayna arasında bu konudaki anlaşmazlığı çözebilmek için destek ve yardım istediler. Aksi takdirde ne bizim inancımıza, değerlerimize, geleneğimize ne bizim anlayışımıza tahammül etmiyorlar. Neden? Biz doğruları söylüyoruz. Diyoruz ki; 'Afganistan'ı işgal ettiniz. Orayı kırdınız, yıktınız, fukaralaştırdınız. Şimdi de oradan insanların göç etmesini temin ediyorsunuz. Pakistan'a aynısını yaptınız'. Suriye'ye yıllarca bir tane artist getirirler, bir tane fotoğraf verirler, ondan sonra 'Biz oraya yardım ediyoruz'. Ne yardımı ediyorsunuz? Yardımı bu aziz Türk milleti yapıyor. Kimseyi yalnız bırakmıyor. Oradaki insanlara destek oluyor."

Soylu, "29 Ekim 2023'ten sonra, Cumhuriyet'in ikinci asrında, Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkeyi kimse tutamayacak. Bugüne kadar güvendiniz, inandınız sizi mahcup etmedik. Tayyip Erdoğan, yüzünüzü dünyanın hiçbir yerinde yere eğdirmedi, eğdirmeyecek de tecrübesiyle, bilgeliğiyle, çalışkanlığıyla." ifadesini kullandı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in iki gün önce, büyük bir ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da olduğunu aktaran Soylu, 0-2 yaş çocuklar için süt talebinde bulunulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine, Lübnan'a gıda gönderilmesi konusunda talimat verdiğini dile getiren Soylu, "Biz şimdi AFAD üzerinden gönderiyoruz. Sadece devletten değil, bütün sivil toplum örgütlerinden, bağış veren herkesten alıyoruz. Unundan çayına kadar, sütünden diğer gıda maddelerine kadar hepsini alıyor ve gönderiyoruz." dedi.

Amerika'nın son 3 yılda, PKK'ya ve PYD'ye 2 milyar dolar yardımı resmi olarak yaptığını belirten Soylu, kendilerinin nasıl bir tezgahla karşı karşıya kaldıklarını bildiklerini, onların ise bu milleti bilmediklerini aktardı.

"Tezkereye 'hayır' diyenlerin lafına bakmış olsaydık orada bir terör koridoru oluşturacaklardı"

Sadece bu coğrafyadan sorumlu olmadıklarını kaydeden Soylu, "Biz etrafımızdaki coğrafyadan da sorumluyuz. Bunu bilmenizi istiyoruz. Çünkü biz hep birlikte büyük bir coğrafyayız. Üzerimize sorunları yıkıp, istedikleri gibi bizle çelik çomak oynamaya çalışacaklar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Tezkereye 'hayır' diyenlerin lafına bakmış olsaydık, Kılıçdaroğlu'nun lafına bakmış olsaydık, Hatay'ın ötesinden Hatay'a, Gaziantep'in ötesinden Gaziantep'e, Kilis'in ötesinden Kilis'e sabah akşam havan atacaklar, ülkemizin huzurunu ve sükununu bozacaklar, orada bir terör koridoru, terör devleti oluşturacaklardı." diye konuştu.

"Başörtülü valimiz var, kıyamet mi koptu"

Konuşmasında 28 Şubat dönemini hatırlatan Soylu, "Bu ülkenin temel değerlerini ötekileştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İnsanların kıyafetlerine karıştılar. Ne olacak yani? Başörtülü valimiz var, kıyamet mi koptu? Kadın generalimiz var, kıyamet mi koptu? Bu ülkenin ne kadar büyük bir zenginliği varsa hepsini bir araya getirebilecek anlayışı oluşturabilecek adımı atabilmek, elbette ki bizim kendi ülkemizin oluşturduğu zenginliğin sonucudur." açıklamasında bulundu.

Dünyada, son 300 yılda Batı'nın egemen olduğunu ve bu makası kapatmak istediklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Kafamıza vurdular, 'Bize tabi olmazsanız sizi yok ederiz' dediler. İlk kez 21'inci asrın başından itibaren biz bu makası kapatıyoruz. Çıldırmaları bundandır. Ekonomik saldırıları, ambargoları, Türkiye'yi kötülemek istemeleri bundandır. LGBT midir nedir, cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istemeleri tamamen bundandır. Tuhaf tuhaf işleri başımıza sarmak istemeleri bundandır. İlk önce alıştıracaklar, sonra çoluğumuzu çocuğumuzu, gelecek neslimizi elimizden alacaklar."

Terörle mücadelenin, yalnızca teröristle mücadele olmadığını vurgulayan Soylu, aynı zamanda ülkenin her tarafının huzuru, birlikte kalkınması ve refahının oluşturulması olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yüzyıllık bir altyapı hazırladığını belirten Soylu, yollar, üniversiteler, anaokulları, barajlar, doğal gaz çalışmaları, İstanbul Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, tüneller ve diğer köprülerin her birinin yüzyıllık altyapı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla bağlanarak vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu'nun Alacalı Mahallesi'ndeki ziyareti esnasında telefonla bağlanarak, buradaki vatandaşları selamladı.

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçimlerde artık Şile'de çok daha farklı bir ses getireceksiniz. Şile zaten bizim için bir kale. Dolayısıyla Şile'nin kalesinden inşallah çok daha farklı bir ses getireceğinize inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine, "Bu kaleyi kimse yıkamaz Cumhurbaşkanım." diye seslendi.