İçişleri Bakanı Soylu Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından Yeşilköy'de şehit ve gazi aileleriyle buluştu. Programa, İstanbul Emniyet müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu da eşlik etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Soylu, "Mecazen söylüyorum, bizi bozuk para gibi, sokağa atmak isteyenlerin eline yapışmak zorunda olduğumuz bir dönem içerisindeyiz. Çünkü, burada söylemek istiyorum, bedava bugünlere gelmedik, bedava bu noktaya gelmedik. Sizler evlatlarınızı şehit verdiniz, gazilerimiz canlarını ortaya koydular. 100 yıl önce ki büyüklerimiz, savaş meydanlarında Ezan-ı Muhammedi'nin bu ülkede hür ve özgür okunması için, hilalin ve yıldızın, ay yıldızın bu ülkede nazlı nazlı dalgalanması için şehit oldular. Emek verdik, şehit verdik, gaziler verdik, alın teri döktük. Tam 21 yıldır bu ülkenin istikrarına, bu ülkenin güvenliğine, bu ülkenin kalkınmasına emek verdik. Böyle bir şey var mı? Genç kızlarımızın, kadınlarımızın başını örtebilmesi için bile bu ülkede ne mücadeleler, ne emekler verildi" şeklinde konuştu.

"ŞUAN DA SAYI 77, 29 EKİM'DE BİR TEK TERÖRİST BIRAKMAYACAĞIZ"

Şehit ve Gazi ailelerine seslenen Soylu, "Kıymetli hanımefendiler, saygı değer beyefendiler, kıymetli şehit aileleri, kıymetli gazilerimiz, gazi aileleri bu günlere gelene kadar çok bedeller ödedik, çok gözyaşı döktük, çok sıkıntılar çektik. Tepeyi aştık. İnşallah önümüzde ki büyük bir olaya hep beraber bakıyoruz. Moralinizi bozmaya çalışanlara, ülkeyi sanki bir felaketin eşiğindeymiş gibi göstermeye çalışanlara, bizi gelecekler korkutmak isteyenlere itibar etmediniz, etmiyorsunuz. İnşallah yine de etmeyeceksiniz. Hiç endişe etmeyin, kim ne derse desin. Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne aynen devam edecektir. Etrafımızda ki coğrafyada değil, burada bir evladınız olarak söylüyorum. 29 Ekim 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. Yılında Allah nasip edecek, bu ülkenin dağlarında, şuan da sayı 77'dir, bir tek terörist bırakmayacağız. İster arkasında Amerika olsun, ister arkasında batı olsun, kim olursa olsun. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Kuzey Irak'ın ve kuzey Suriye'nin başka bir takım noktalarını terör yuvasına döndüren Amerika'ya buradan tekrar söylemek istiyorum. Önümüzde ki 5 yıl içerisinde orada bir tek terör yuvasını Allah'ın izni ve inayeti ile bırakmayacağız" diye konuştu.

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEYEN BENİM ARKADAŞIM OLAMAZ"

Görüntü dökümü:

-Genel ve detay görüntüler