İçişleri Bakanı Soylu: Seçim zaferi Türkiye zaferi olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin, "Öyle bir oy olacağız Allah'ın izniyle, bu bir Türkiye zaferi olacak, bu demokrasi zaferi olacak, bu milli irade zaferi olacak ve aynı zamanda tam bağımsız Türkiye'nin tüm dünyaya bayrak sallaması olacak." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, partisinin Beşiktaş ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Seçim sürecinde gösterdikleri gayretleri dolayısıyla partililere teşekkür eden Soylu, 28 Mayıs'taki seçim için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Soylu, 14 Mayıs seçimlerinde çok önemli bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştireceğini iddia edenler milletin vetosuyla karşı karşıya kaldı. Millet onların iddiasını reddetmiştir. Bu seçimde Cumhur İttifakı Meclis'e 320'nin üzerinde milletvekili ile girmiştir. Böylece onların anayasayı değiştirebilme kabiliyetleri ortadan kaybolmuş, milletimiz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardan beri üzerinde durduğu, milletimizin onayladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek isteyenlere bu imkanı vermemiş, bu sistemi beğenmiş ve yoluna devam etmek istemiştir."

Yapılan seçimlerin önemli sonuçlarından birinin de seçime katılım oranı ve demokratik süreç olduğunu vurgulayan Soylu, "Yıllardır bu ülkede demokrasi ve hukuk sistemi üzerinden bu ülkeyi eleştirenler, dışarıdan eleştirenler, dışarının sözüyle içeriden eleştirenler, milletin demokrasi dersiyle karşı karşıya kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Soylu, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için çok daha yoğun ve gayretle çalışmak gerektiğini belirterek, "Bu millet öyle bir hal ortaya koydu ki öyle bir oy olacağız Allah'ın izniyle, bu bir Türkiye zaferi olacak, bu demokrasi zaferi olacak, bu milli irade zaferi olacak ve aynı zamanda tam bağımsız Türkiye'nin tüm dünyaya bayrak sallaması olacak. Her alanda yükselen bir Türkiye, huzur ve güven içinde yükselen bir Türkiye olacak." diye konuştu.

Bakan Soylu, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra ilçe başkanlığından ayrıldı.