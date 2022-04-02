İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu -"Bizim ruhumuzda, bizim karakterimizde devlet var" -"Biz 21. yüzyılın başına sonuna biraz yaralı, biraz bereli ama yakta geldik" "Bugünkü Ukrayna - Rusya Savaşı'na dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum.

İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu

-"Bizim ruhumuzda, bizim karakterimizde devlet var"

-"Biz 21. yüzyılın başına sonuna biraz yaralı, biraz bereli ama yakta geldik"

"Bugünkü Ukrayna - Rusya Savaşı'na dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum. Biz ilkeli bakıyoruz"

ANKARA - ANKARA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu

İhlas Haber Ajansı / Politika

Savaş Muhabirliği, Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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