İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu -"Bizim ruhumuzda, bizim karakterimizde devlet var" -"Biz 21. yüzyılın başına sonuna biraz yaralı, biraz bereli ama yakta geldik" "Bugünkü Ukrayna - Rusya Savaşı'na dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum.
İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu
-"Bizim ruhumuzda, bizim karakterimizde devlet var"
-"Biz 21. yüzyılın başına sonuna biraz yaralı, biraz bereli ama yakta geldik"
"Bugünkü Ukrayna - Rusya Savaşı'na dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum. Biz ilkeli bakıyoruz"
ANKARA - ANKARA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.