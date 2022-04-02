İçişleri Bakanı Soylu, Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'nde konuştu

-"Bizim ruhumuzda, bizim karakterimizde devlet var"

-"Biz 21. yüzyılın başına sonuna biraz yaralı, biraz bereli ama yakta geldik"

"Bugünkü Ukrayna - Rusya Savaşı'na dengeli bakan Türkiye kavramını reddediyorum. Biz ilkeli bakıyoruz"

ANKARA - ANKARA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı.