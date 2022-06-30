İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına... - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İçişleri Bakanı Soylu: 'Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına...

İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına indi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına indi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu PKK Politika Haberler

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