İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına... İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına indi. İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına indi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu PKK Politika Haberler

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