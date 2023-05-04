İçişleri Bakanı Soylu: Pazar tatili berbere ana sütü gibi helaldir

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Soylu, berberlerin pazar tatilinin helal olduğunu söyledi ve Türkiye'nin 100 yıllık hedefi 'Türkiye Yüzyılı' hakkında konuştu. Ayrıca Van'da HDP bayrakları konusunda yaşanan tartışmaları da eleştirdi.

Soylu, Beyoğlu'nda Berberler Odası üyeleriyle kahvaltı programında buluştu. Süleyman Soylu'ya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz eşlik etti.

"PAZAR TATİLİ BERBERE ANA SÜTÜ GİBİ HELALDİR"

"TAYYİP ERDOĞAN 100 YILLIK BİR HEDEF KOYDU; 'TÜRKİYE YÜZYILI' DEDİ"

EMNİYETE 'HDP BAYRAKLARINI BURAYA SOKMAZSANIZ İYİ OLUR' DEDİLER

"HEPSİNİ ÇUVALA KOYUN, AMERİKA'YA GÖNDERİN"

Soylu, "Üç tane büyükelçinin şımartmasına gelecekler diye, Amerika'nın kendilerini şımartmasına gelecekler diye, hadi bakalım Amerika da orada, Türkiye de burada. Seçimi Amerika mı kazanacak, Türkiye mi kazanacak ' Hep beraber göreceğiz. Diyorlar ya 'Herşey güzel olacak' diye. Adam bizimle fotoğraf çektiriyor diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan yüzlerce insan var. Fotoğraf çektirmenin nesi var ' Bakın siz sallarsanız, İstanbul'u sallarsınız. Siz sallarsanız Türkiye'yi sallarsınız berber esnafı. Buna müsaade etmeyin. LGBT'cileri de bir çuvala koyun, Apo'cuları da bir çuvala koyun, Selo'cuları da bir çuvala koyun, terör devleti kurmak isteyenleri de bir çuvala koyun, terörü belediyelere, belediyeleri teröre teslim etmek isteyenleri de bir çuvala koyun, hepsini çuvala koyun, hepsini Amerika'ya gönderin, Amerika'nın çocuklarına." diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya programın sonunda plaket takdim edildi.