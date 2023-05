İçişleri Bakanı Soylu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini eleştirdi

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda muhtarlarla buluştu. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili konuşan Soylu, "Şimdi, Muharrem İnce çekildi değil mi? Adaylıktan. Acaba neden? Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset işbirliği doğru mu? Yazıklar olsun bunlara. Şimdi onlara bu millet 14 Mayıs akşamı öyle bir tokat vuracak ki, bir daha Türkiye tarihinde bunların adını kimse anmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Tom Tom Mahallesi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Soylu, "Yıllardan beri Türkiye'yi, 2 grup antidemokratik gösterir. Birisi Batı'dır, Amerika ve Avrupa. Türkiye'yi sürekli antidemokratik gösterir. 2, Türkiye'nin muhalefetidir. Her şeyi söyler. Söylenmeyecek lügatte söz kalmaz. Her şeyi anlatır, her şeyi tüketir. Ama Türkiye antidemokratiktir. Ülkenin seçilen cumhurbaşkanına söyler, geçmişte seçilmiş başbakanına söyler. Ama antidemokratik der. Bu hep böyledir. Her muhalefet öyledir. Biraz böyle hırçın davranmayı, aynı zamanda kendi mağduriyet alanını oluşturmayı severler. O mağduriyet alanından da oy devşirmeye çalışırlar. Şimdi mağduriyet alanı oluşturmayı seviyorsun da, adamı yine FETÖ entrikasıyla beraber devre dışı bırakabilmek için elinden gelen gayreti ortaya koymuşsun. Tamamen ortada. Şimdi Muharrem İnce adaylıklar çekildi. Hani ne için çekildi? Yani insan bir adaylığa çıkar. Bunun mücadelesini verir. ve seçime 3 gün adaylıktan çekilir. Ne için çekilir?" diye konuştu.

"1960 DARBESİNDEN SONRA TÜRKİYE'YE BATI SİNMİŞTİR VE SIZMIŞTIR"

İBB Başkanını Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Soylu,"Şunu söyleyeyim. Yine İstanbul'dan girdik, İstanbul'da yaşadığımız için, İstanbul'dan giriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirleriyle karşı karşıyadır. Niye, kendisinden öncekilerden daha fazladır? Oransal olarak da daha fazladır. Görecede de daha fazladır. Neden? Çünkü İstanbul son dönemlerde, son 4-5 yılda, özellikle vergi gelirlerinin artmasından dolayı, büyükşehir belediyelerinin gelirleri, vergi gelirlerinden paylanır. Vergi geliri artmasından dolayı görece olarak en çok geliri elde eden belediyelerden bir tanesidir. Ama yaptığı ve insan hayatına dokunanları İstanbul'un takdirine bırakıyorum. Ben biliyorum, İstanbul'dayım. İstanbul seçmeniyim. İstanbul'da yaşıyorum. Tayyip Erdoğan ne yaptı diye sorarsanız iki temel iş yaptı Türkiye'de, ben anlatmakla mükellefim. Birincisi 1960 darbesinden sonra Türkiye'ye batı sinmiştir ve sızmıştır. Her türlü kurumuna sızmıştır ve bunu bazen FETÖ gibi maşalarla yapmıştır. Bazen kendi inisiyatifinde olan medyayla ve basınla yapmıştır. Bunu bazen kendi inisiyatifinde olan adamlarıyla beraber yapmıştır. Tayyip Erdoğan Türkiye'ye yaptığı en büyük hizmet, batıyı 21 yılda Türkiye'de kurumlarından ve kuruluşlarından tasfiye etmiştir" şeklinde konuştu.

"ALİ BOĞAZI'NDA, 1500 TERÖRİST ANTREMAN YAPIP TOP OYNUYORDU"

"YAZIKLAR OLSUN ONLARA"

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023