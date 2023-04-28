İçişleri Bakanı Soylu: 'Kayyumu kaldıracağız' demek çocukları dağa gönderen belediyelere görev verecek demektir

GAZİOSMANPAŞA'DA konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Doğu'daki belediyeleri PKK, HDP almıştı. Biz baktık ki bunlar teröre destek oluyorlar, Diyarbakır annelerinin söylediği gibi çocukları dağa gönderiyorlar. Biz o belediyelere kayyum atadık. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki 'kayyumu kaldıracağız' bu ne demektir biliyor musunuz? Yine çocukları dağa gönderen belediyelere görev verecek, yine parayı dağa gönderenlere ve Doğu'yu karıştıran belediyelere görev verecek" dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, burada vatandaşlarla sohbet etti.