İçişleri Bakanı Soylu: Karar merci millettir

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, seçim öncesi yaptığı bir konuşmada karar mercinin millet olduğunu belirtti. Ayrıca, kişi başı gelir seviyesinin artması ve terörle mücadele konularında da açıklamalarda bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, "Milletimiz her şeyi gördü, milletimiz yaşadı ve en nihayetinde olabilecekleri de olamayacakları da her taraf anlatmaya çalıştı. Şimdi karar merci millettir. Karar merci oy verecek vatandaşlarımızdır, başımızın üstünde yerleri var" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Bakırköy'de İstanbul Mardinliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Soylu, "Pazar günü seçim var, şurada yaklaşık 3 -4 günlük bir süreç var. Pazar günkü seçimde hep beraber bir karar vereceğiz. Peşinen söyleyeyim, herkesin verdiği karar başımızın üzerinedir. Çünkü hepimiz her şeyi söyledik, hepimiz her şeyi anlattık. Milletimiz her şeyi gördü, milletimiz yaşadı ve en nihayetinde olabilecekleri de olamayacakları da her taraf anlatmaya çalıştı. Şimdi karar merci millettir. Karar merci oy verecek vatandaşlarımızdır, başımızın üstünde yerleri var" şeklinde konuştu.

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