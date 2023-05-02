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İçişleri Bakanı Soylu Kapalıçarşı'yı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu Kapalıçarşı'yı ziyaret etti

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret ederek terörle mücadeleye dikkat çekti ve 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'nin dağlarında tek bir terörist kalmayacağını söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Terörle mücadeleye dikkat çeken Soylu, "Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Soylu, burada çarşı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini vurgulayan Soylu, "Burası bizim göz bebeğimiz, emrinize amadeyiz ve bugüne kadar da elimizden gelen her şeyi yaptık. Benden duymak istediğiniz bir cümleyi söyleyeceğim, Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının kapısı sizin de, milletimizin de, hem arzusu, hem desteği, hem de duasıyla açılır. Nasıl Kapalıçarşı bir dünya markası haline gelmişse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da tam 21 yıldır İHA'larımız, SİHA'larımız, Altay Tankımız, şehir hastanelerimiz, HÜRJET'imiz, KAAN'ımız ve savunma sanayimiz yüzde 20'lerden yüzde 80'lere getirdik" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Süleyman Soylu'nun Kapalıçarşı'ya gelişi

-Soylu'nun vatandaşlarla resim çektirmesi

-Soylu'nun konuşması

-çarşı içinde Süleyman Soylu'ya tezahürat yapan vatandaşlar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu 29 Ekim Türkiye Allah Politika Haberler

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