İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma... Politika Haberleri İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik." İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik." Kaynak: AA / Politika Süleyman Soylu Kahramanmaraş Jandarma Politika Haberler

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