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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma...

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik."

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Kaynak: AA / Politika

Süleyman Soylu Kahramanmaraş Jandarma Politika Haberler

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