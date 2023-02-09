İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik."
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Şu andaki tespitlerimize göre 120 polis arkadaşımızı ve 32'nin üzerinde jandarma personelimizi kaybettik."
Kaynak: AA / Politika