İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya gelerek İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı ve Türkiye'nin iç siyasetine karışanların buna müsaade edilmeyeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, mahalle buluşmaları kapsamında Talatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, " Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Belediye Başkanlığı döneminde ne yaptı? Provokasyondan, sağa sola hakaret etmekten ve LGBT'cilik yapmaktan başka ne yaptı? Bir de gitti dadaşlarla uğraşıyor" dedi.

Görüntü dökümü:

-Genel ve detay görüntüler