İçişleri Bakanı Soylu: 'İlle de Roman' şarkısı söyledik, her tarafta yayılıyor

FATİH'te Roman Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dün Beyoğlu'ndan geçerken 'İlle de Roman' şarkısı söyledik. Dünden beri her tarafta o yayılıyor. Biz şimdi söylemiyoruz çocukluktan beri söylüyoruz. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını hep birlikte açacağız dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Balat'ta bulunan Roman Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Açılışa Soylu'nun yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

ROMAN ŞARKISI SÖYLEDİK, DÜNDEN BERİ HER TARAFTA O YAYILIYOR

ROMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN BAŞKA BİR YÜZYIL BAŞLIYOR

Soylu, Daha yapacaklarımız var. 'Kiralar düşsün' diyorlar da ümüklerini sıkacağız o kiraları arttıranların. Ev meselesini tutun, okul meselesini tutun, bunlarla ilgili bütün adımları gerçekleştireceğiz. Tayyip Erdoğan bir şey söyledi, 'her Roman'a bir yuvayı inşallah Türkiye Yüzyılı'nda buluşturacağız'. Romanların evlerini Tayyip Erdoğan yapar mı Çünkü söz verdi, 'ben Roman kardeşlerimi yalnız bırakmayacağım' dedi. Sadece o değil. İş konusunda da yalnız bırakmayacak. Göreceksiniz istihdam konusunda da yalnız bırakmayacak. Bu Roman merkezleri niçin kuruldu biliyor musunuz Bunların hepsi planlanacak, programlanacak. Roman kardeşlerimiz için başka bir yüzyıl başlıyor. Hiç endişe etmeyin. Ne çocuklarınız ne de onların geleceklerinden endişe edin. Çünkü dünyada en güvenilir isim Tayyip Erdoğan bir şey söyledi, 'Roman Yüzyılı yapacağım Türkiye Yüzyılı'nı' dedi. şeklinde konuştu.