İçişleri Bakanı Soylu 'İBB'nin yolda kalan otobüsleri yüzünden İstanbullular sabah sporuna alıştı'

Zeytinburnu'nda Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "İstanbullular her sabah spor yapmaya başladılar, otobüs itiyorlar. Aynı zamanda da eğer itemezlerse yürüyerek sabah sporlarını metrobüs yollarında hep beraber tamamlıyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Belediyesi Belgrad Kapı Sosyal Tesisleri'ndeki STK'lar ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. Programda Belediye Başkanı Arısoy bir konuşma yaptı. Ardından Bakan Soylu kürsüye çıkarak, dün AK Parti tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitingle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbulluların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını anlatan Bakan Soylu, "Gerçi dün akşam Cumhurbaşkanımızı kapak yapan o dergilere dün, İstanbul belki de tarihin en büyük kapağını yapmış, Allah razı olsun" dedi.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti: "İstanbullular her sabah spor yapmaya başladılar, otobüs itiyorlar, metrobüs diyorlar. Aynı zamanda da eğer yolda kalan otobüsleri itemezlerse yürüyerek sabah sporlarını metrobüs yollarında hep beraber tamamlıyorlar. Kışın arabaların yanması hiç olmazsa ısınma açısından belki biraz istifadeliydi. Özellikle yazın yanacak arabalardan uzak durulmasını ben Zeytinburnu'lu hemşehrilerime tavsiye ederim. Yaptıkları bir tek şey, yaptıkları iş ben bu işi kime verirsem buradan ne elde ederim anlayışı. 4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni idare ediyor, hayatınıza dokunan ne yaptılar? Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen bir şehir değil, kendi kendine yönetilen bir şehir. Durdu Ankara, hiçbir şey yapılmıyor, aynen İstanbul gibi. Ne yaptılar? Sadece hayal kurdular, kim cumhurbaşkanı olabilir? Tam 4 yıldır hayal kurdular. Belediyelerin bütün imkanlarını, bütün çalışmalarını buna vakfettiler. Kim cumhurbaşkanı olabilir? Kendi kendilerine mücadele ettiler, kavga ettiler, sosyal medyalardan el altından birbirlerine hakaret ettiler. Bunun her biri millet şahittir. Şimdi masaya da 'kumar masası' dediler."

"5-6 yıl daha güçlendi Türkiye"

Türkiye'nin altyapısıyla beraber 2023 yılına girdiğini belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan 50 yıllık bir vizyon koydu, '2053' dedi. 5-6 yıl daha güçlendi Türkiye, Tayyip Erdoğan '2071' dedi, 70 yıllık bir vizyon koydu. Türkiye'ye biraz daha güçlendi, bugün Türkiye ve Tayyip Erdoğan 100 yıllık bir vizyon koyuyor ve 'Türkiye Yüzyılı' diyor" dedi.

"Kimin kiminle işbirliği yaptığı bellidir"

Millet İttifakının toplantılarında HDP bayrağı ile Selahattin Demirtaş'a özgürlük naraları olduğunu anlatan Bakan Soylu, "Ama hep beraber gördük Van'da, Selo'ya özgürlük naralarıyla HDP'li bayraklar var. Kimin kiminle işbirliği yaptığı bellidir. Benden daha fazla neredeyse kampanyayı bugün Kandil yapmaktadır. Bir tek otobüs tutup Türkiye'de gezmemektedir. Teröre diz çökerttik. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında var olan 85 terörist tasfiye edilecek, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" diye konuştu. - İSTANBUL