İçişleri Bakanı Soylu huzurevine ziyaret gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Sarıyer'de bir huzurevini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Sarıyer'de bir huzurevini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı' nın 3. gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Sarıyer'de bulunan İzzet Baysal Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Soylu, buradaki yaşlılarla tek tek bayramlaşarak onların sorunlarını dinledi. Öte yandan Bakan Soylu'nun bayramlaşma ziyaretleri sürüyor. - İSTANBUL