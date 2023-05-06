İçişleri Bakanı Soylu: 'Gezi olaylarından beri ülkenin ilerlemesi için her türlü oyunu kurdular'

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu,"Tam 12 yıldan beri, Gezi olaylarından beri bu ülkenin bir dirhem ileri gitmemesi için, bir adım atmaması için her türlü oyunu kurdular" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta düzenlenen Esenyurt Buluşması'nda vatandaşlarla buluştu. Programda konuşan Soylu "Tarihin en önemli seçimine gittiğimiz çok açıktır. Bu muhteşem topluluk onu dile getiriyor, onu anlatıyor. Tam 12 yıldan beri, Gezi olaylarından beri bu ülkenin bir dirhem ileri gitmemesi için, bir adım atmaması için her türlü oyunu kurdular. Gezi olaylarını yaptılar, ardından FETÖ 17-25 Aralığı, ardından bu ülkede Doğu ve Güney Doğu'da, orada kardeşlerimizin huzurunu ortadan kaldıra bilmek için yaptıkları 6-8 Ekim olayları, tam 51 vatandaşımızı katlettiler. ve bugün o katledenlerle, talimatını verenleri tutsak diye tanımlayıp dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ülkenin bir adım ileri gitmemesi için 15 Temmuz hain darbesini Amerika'nın talimatı ile FETÖ gerçekleştirdi. Allah sizden razı olsun, şurada nasıl bir imanı tasvir eder şekilde duruyorsunuz ya, 15 Temmuz'da bu ülkenin özgürlüğüne, bu ülkenin bağımsızlığına; Allah'a hamdolsun, şu ay yıldızlı bayrağa ve Ezanı Muhammedi'ye böyle sahip çıktınız" şeklinde konuştu. Türkiye'nin bu süreçte ekonomik saldırılarla da karşı karşıya kaldığını belirten Soylu, "Bu ülkede döviz saldırıları, dolar saldırıları, ekonomik saldırılar yaptılar. İstediler ki milletimiz huzur bulmasın, istediler ki milletimiz mutlu olmasın, istediler ki bu ülke ilerlemesin. Gezi olaylarında faiz 4 puandı. Türkiye en büyük yatırımlarını ortaya koymuştu, ardından Doğu'da ve Güney Doğu'da değil sadece, Suriye'nin Kuzeyinde de Irak'ın Kuzeyinde de her tarafı karıştırmaya çalıştılar. Hakkari'nin güneyinde Hakuk'dan, Hatay'ın güneyine Afrin'e kadar Amerika ve Avrupa bir terör devleti kurmak istedi. Hataya saldırdılar. Şanlıurfa Akçakale'ye ve Ceylanpınar'a saldırdılar, Gaziantep'e saldırdılar, Karkamış'a saldırdılar, Kilis'e saldırdılar havanlarla beraber. Bize dediler ki 'Sizi bu coğrafyada rahat tutmayacağız.' Nasıl Gezi maliyet ise, nasıl 17-25 Aralık bize bir maliyet oluşturduysa, nasıl 6-8 Ekim bize bir maliyet oluşturduysa; aynı şekilde 15 Temmuz bize nasıl maliyet oluşturmuşsa; o terör koridorunu, o terör devletini kurmak isteyenleri dumura uğratmak için bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Fırat Kalkanı Harekatı, aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı, aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda Barış Kalkanı Harekatı ile beraber Allah'ımıza hamdolsun, milletimizin duaları ve desteği, kahraman Mehmetçiğimizin iradesi ile beraber terör koridorunu yıktık attık Allah'ın izniyle. Başka bir şey daha, dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşılaştık. Ne sırtımızı döndük, ne de Türkiye'nin kamu düzenini ve kamu güvenliğini bozduk. Avrupa'da birçok olay olmasına rağmen, Allah'a hamdolsun hem milletimizin vicdanıyla, hem devletine itimadıyla, hem devletin güvenliğini sağlamasıyla beraber bununla karşı karşıya kalmadık" diye konuştu.