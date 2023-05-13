İçişleri Bakanı Soylu Gaziosmanpaşa Mahalle Buluşması'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşil Sol Parti'nin bugün Yenikapı'daki mitinginde iki Türk bayrağının indirtildiğini belirterek, "İmamoğlu'nun mitinginde HDP bayrakları, PKK bayrakları var, Apo posterleri var. Bugün de İstanbul'daki mitinglerinde Apo posterleri yakaladık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşil Sol Parti'nin bugün Yenikapı'daki mitinginde iki Türk bayrağının indirtildiğini belirterek, "İmamoğlu'nun mitinginde HDP bayrakları, PKK bayrakları var, Apo posterleri var. Bugün de İstanbul'daki mitinglerinde Apo posterleri yakaladık. Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe ne Apo ne Selo hiçbir zaman dışarı çıkamazlar." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı'ndaki Mahalle Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artık insanların teröre kurban gitmediğini dile getirdi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikast iddiasına karşı Samsun mitinginde çelik yelek giymesine değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, benim çelik yeleğim yok. Kimin var çelik yeleği? Yalancı Kemal'in çelik yeleği var. Seni kim ne yapsın? PKK bizim peşimizde, DHKP-C bizim peşimizde, DEAŞ bizim peşimizde, PYD bizim peşimizde. Biz Allah'a teslimiz. Neymiş, çelik yelek giyinecek. Bir de bir yalancı daha çıktı, Ekrem İmamoğlu. O da çelik yelek giymeye çalışıyor. 7 yılda yediğimiz, yemediğimiz tehdit kalmadı. Hiçbirisinden korkmadan yolda yürüyoruz. Demek ki Tayyip Erdoğan'a gelenler, bize gelenler bunlara gelse evlerinin kapısından çıkamayacaklar. Tiyatrocular bunlar. Kasetler bunlarda, çelik yelek bunlarda…"

Bakan Soylu, eski seçimlerde siyasi parti liderlerinin konuştuğunu kaydederek, "Şimdi işler değişti. Amerikan Başkanı Biden konuşuyor seçimde. PKK elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan konuşuyor. Daha bitmedi. FETÖ'nün ne kadar zirzopu, ne kadar haini varsa hepsi teker teker konuşuyorlar. Bitmedi. Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da dergiler bastırıyorlar, kapak yapıyorlar. Allah şahittir. Bu memleket, bu millet 14 Mayıs'ta Amerikan Başkanı'na da kapak yapacak." ifadelerini kullandı.

FETÖ ve PKK tepkisi

Soylu, ABD'nin kendisini iki kez "istenmeyen adam" ilan ettiğini ve mallarına el koyma kararı verdiğini hatırlattı.

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amerika'da hepimizin bir malı var. O da FETÖ. Onu almazsak namerdiz. Siz merak etmeyin, FETÖ'yü tıpış tıpış Biden verecek bize. Hem de kendisi verecek. Nasıl verecek biliyor musunuz? Siz pazar akşamı Tayyip Erdoğan'ı iktidara tekrar getireceksiniz ya Allah'ın izniyle. İlk önce mosmor olacak, bu işi Tayyip Erdoğan ve Türk milleti nasıl başardı diye. Ardından da onlar hiç böyle bir şeye tahammül edemezler. Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin ayağına tıpış tıpış geldiler ya 'Şu işi çöz Tayyip Erdoğan.' diye, şimdi 'Ancak Türkiye'yle aramı böyle düzeltirim.' diye tıpış tıpış Türkiye'ye gelecekler, FETÖ'yü de verecekler."

Yeşil Sol Parti'nin Yenikapı'daki mitinginde iki Türk bayrağına, "Parti dışındaki bütün bayrakları indireceksiniz." denilerek izin verilmediğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Yanlışlıkla birkaç kişi girmiş biraz önce HDP, PKK mitingine. Biliyorsunuz mitingleri vardı bugün İstanbul'da… İki tane Türk bayrağı var orada yanlışlıkla giren. İki Türk bayrağına tahammül edemediler. Bu meydanda söylüyorum. Vallahi de bu bayrak inmez, billahi de bu bayrak inmez. Bu millet var oldukça bu bayrağı kimse indiremez. Bizim mitinglerimizde görüyorsunuz, ay yıldızlı bayraklar var. Kaldırın şu bayrakları... İmamoğlu'nun mitinginde HDP bayrakları, PKK bayrakları var, Apo posterleri var. Bugün de İstanbul'daki mitinglerinde Apo posterleri yakaladık. Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe ne Apo ne Selo hiçbir zaman dışarı çıkamazlar, bu kadar açıktır."