İçişleri Bakanı Soylu, Fatih'te Roman vatandaşlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Romanların bulunduğu her ilde Roman koordinatör atadık. Yani her ilde Romanların bir temsilcisi var" dedi.

İstanbul'da seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih Karagümrük'te Roman vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Soylu, Roman vatandaşların Hıdrellez Günü'nü kutladı. Bakan Soylu'ya Hıdrellez Şenliği'nde Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti. Romanlar Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi.

"Hep birlikte Türkiye'ye İlle de Roman Olsun'u dinleteceğiz"

Hıdrellez Şenliği'nde konuşma yapan Bakan Soylu, "Ama şimdi Tayyip Erdoğan bir şey daha yapacak. Hani bana söyledi ya; 'Roman Koordinasyon Koordinatör Merkezini sen kuracaksın' diye kurduk. Her ilde Romanların bulunduğu, her ilde Roman koordinatör atadık. Yani her ilde Romanların bir temsilcisi var valilikte var. İstanbul'da her ilçede var. Hem valiliğimizde var. Hem de İçişleri Bakanlığımızda var. İlk kez bu sistem kuruluyor ve bu sistem çalışıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bana söylediği gibi Murat Kurum Bakanı da çağırdı dedi ki 'Romanların ev sahibi olmasını ve Romanları evle buluşturma görevini sana veriyorum' dedi. Yaparsa kim yapar? Yaparsa Tayyip baba mı yapar? Onun için bu dönem hepimiz için, hepiniz için, bütün Türkiye için çok farklı bir dönem olacak. Birlikte çalışacağız. İnşallah birlikte evlerimizi yapacağız. İnşallah ondan sonra da çocuklarımızı birlikte yetiştireceğiz. Sonra da hep birlikte evet Türkiye'ye İlle de Roman Olsun'u dinleteceğiz. Hazır mıyız buna" dedi. - İSTANBUL