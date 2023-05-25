İçişleri Bakanı Soylu, Erzurumlularla buluştu

İçişleri Bakanı Soylu: "Dadaş'ın, Erzurumlunun, 28 Mayısta dünyaya vereceği cevabı hep beraber bekliyoruz"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine değinerek, "Her türlü kumpası, oyunu, çelmeyi, en önceden hissedip bunu ortadan kaldırmak için kendini ortaya koyan Dadaş'ın, Erzurumlunun, 28 Mayısta dünyaya vereceği cevabı hep beraber bekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'deki bir otelde Erzurumlu vatandaşlar ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Programda kendisine ziyaretçilerin yoğun ilgisi olurken Soylu, birçok vatandaş ile fotoğraf çekildi. Bakan Soylu yemek sonrası kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

"Dadaş'ın, Erzurumlunun, 28 Mayısta dünyaya vereceği cevabı hep beraber bekliyoruz"

Programda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, 28 Mayıs'ta yapılacak seçime değinerek, "21 yıldır olduğu gibi Pazar günü de size emanet olan, dualarınız ile onu muhafaza ettiğinize inandığım, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere bu güzel toplantıya özel selamlarını, hürmetlerini huzurlarınıza iletmek istiyorum. Her türlü kumpası, oyunu, çelmeyi, en önceden hissedip bunu ortadan kaldırmak için kendini ortaya koyan Dadaş'ın, Erzurumlunun, 28 Mayısta dünyaya vereceği cevabı hep beraber bekliyoruz" dedi.

Erzurumluların Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da geri adım atmadığını ifade eden Soylu, "Tayyip Erdoğan'a Adnan Menderes gibi 'seni de idam ederiz' diye tehdit ettiler, geri adım atmadınız. 6-8 Ekim olayları oldu, korkmadınız, sinmediniz, siz bir şekilde saklanmadınız, göğsünüzü aynen istiklal mücadelesinde nasıl yapmışsanız aynı şekilde ortaya koydunuz. Siz 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadınız, hiçbir saldırıda yalnız bırakmadınız. Bu memleketi masalarda pazarlamaya çalışanlara karşı çıplak ellerinizle beraber 'durun' diyen kahramanlarsınız, Allah sizden razı olsun. Şimdi büyük bir yolculuğa başlıyoruz. Palandöken gibi arkasında duruyorsunuz bu yolculuğun. Hem de çok güçlü, çok kuvvetli ve çok kudretli bir şekilde duruyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Aile yapımızı ortadan kaldıracak LGBTİ'yi seçimimize soktular"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Soylu, "Seçimimize PKK'yı soktular. Bize aile yapımızı ortadan kaldıracak LGBTİ'yi seçimimize soktular. Bize geçen sefer 25 yerde yaptıkları gibi özerkliği seçiminize soktular, FETÖ'yü seçimimize soktular. Bize bu ülkenin yarınlarına ait endişe duyabileceğimiz ne varsa Amerika üzerinden ve Batı üzerinden bunu seçimimize soktular. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir tanesi şudur. Oturmuş Akşener, bay bay Kemal neymiş 'ben Başbakan olacağım, sen cumhurbaşkanı olacaksın'. Mecliste öyle bir tokat vurdular ki bunlara, 320'nin üzerinde Cumhur İttifakı'yla beraber 'al sana' dediler başbakan, 'al sana' dediler parlamenter hükümet sistemi. Biz doğru bir politikayla gidiyoruz. Tayyip Erdoğan doğru bir politika ortaya koydu. Doğunun ve Güneydoğu'nun batıyla beraber buluşmasına ve birleşmesine yönelik bir politika ortaya koydu. Bunu kimse anlamayacağını zannetti. Ama size bir şey söyleyeyim, HDP'nin aldığı oy bundan 7-8 sene 13,5 buçuktu. Şimdi aldığı 8,5 geriledi. Millet bir şey söyledi: Ben 9 yaşındaki bir kızın dağa çıkmasını istemiyorum artık" dedi.