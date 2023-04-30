İçişleri Bakanı Soylu: 'Erdoğan öyle bir Türkiye oluşturuyor ki, Allah onu size de, bize de nasip edecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu, Zeytinburnu ve Fatih'te ziyaretlerde bulundu. Soylu, gençlerle bir araya geldiği etkinlikte, 2023 seçimlerine dikkat çekerek, 'Recep Tayyip Erdoğan öyle bir Türkiye oluşturuyor ki, Allah onu size de, bize de nasip edecek. Ay yıldızlı pasaportunuzla yurt dışına çıktığınızda gümrük memurlarının önünüzde saygıyla eğildiği bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız' dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da açılışta yaptığı konuşmada, 'Cumhurbaşkanını güçlü bir şekilde seçeceğiz ama yanında güçlü bir meclis olmazsa, Cumhurbaşkanı istediğimiz hizmetleri yapmakta zorlanır. Bütçede, kanunda zorlanır. Onun için hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamentoda güçlü bir desteği vererek, onun elini rahatlatmamız lazım ki 2028'e kadar Türkiye'yi başka bir lige taşıyabilsin' dedi.

Hami YEŞİLYURT / İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Beyoğlu, Zeytinburnu ve Fatih'te ziyaretlerde bulundu, Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan öyle bir Türkiye oluşturuyor ki, Allah, onu size de, bize de nasip edecek. Ay yıldızlı pasaportunuzla yurt dışına çıktığınızda gümrük memurlarının önünüzde saygıyla eğildiği bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız. Birileri meçhul kaynaklardan, meçhul paralarla bağlanmış, meçhul bir gelecek için sizden oy istiyor. Dış krediyle, borçla, gelecek kurulmaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hasköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Bakan Soylu, "Derler ki ilkler unutulmaz, doğrudur. İnşallah uzun bir ömür sürer, çok seçimlerde oy kullanırsınız. Zaman geçtikçe aradaki seçimleri hatırlamazsınız ama, bu ilk oyunuzu, nerede oy kullandığınızı, hangi seçim olduğunu, nerede oy kullandığınızı asla unutmayacaksınız. Fakat sadece ilk olduğu için değil. Çünkü bu seçimin farklı özelliği var. Bu seçimde kullanacağınız oyla, yani 14 Mayıs 2023'te verdiğiniz kararla, ömür boyu karşılaşacaksınız. Tam 100 yıllık bir tercih yapacaksınız. Sadece kendinizin değil, kendinizden sonra gelenlerin de tercihlerini bir yol olarak yapacaksınız. Aslında bir niyeti, aslında bir zihniyeti oyluyorsunuz. Sadece kendinizi düşünerek de oy verebilirsiniz. Ülkenin tamamını, ülkenin geleceğini, 100 yıllık bir perspektifi düşünerek de oy verebilirsiniz. Hayal ürünü bir vize serbestisi vaadine göre de oy verebilirsiniz. TEKNOFEST perspektifinden bakarak, Ağrı'da kodlama sınıfı açan anlayışa bakarak da. Hepsi size kalmış. Bizim jenerasyon 2002 öncesinde para pul zenginlik vaatleriyle çok seçim geçirdi. Birileri meçhul kaynaklardan, meçhul paralarla bağlanmış, meçhul bir gelecek için sizden oy istiyor. Dış krediyle, borçla, gelecek kurulmaz. Recep Tayyip Erdoğan öyle bir Türkiye oluşturuyor ki, Allah onu size de, bize de nasip edecek. Ay yıldızlı pasaportunuzla yurt dışına çıktığınızda gümrük memurlarının önünüzde saygıyla eğildiği bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız. Çok çalışacağız. Onun için hem kendinizle gurur duyun, hem ülkemizle gurur duyun, hem de Tayyip Erdoğan'la gurur duyun. Gurur duymaya devam edin. Yıllarca bu Türkiye'ye hiçbir katkı yapmayanların boş sözlerine boş vaatlerine, daha sonra da oluşacak hayal kırıklıklarına aldanmayın" dedi.

SOYLU, TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ İLE TRABZON EVİNİN AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte, Trabzon Dernekler Federasyonu'na ait Trabzon Evi'nin açılışına katıldı. Açılışı gerçekleştirilen 'Trabzon Evi'ne atıfta bulunan Süleyman Soylu, "Ne kadar seviniyoruz değil mi bu eserle? Ama, Marmaray'la, Avrasya'yla, TCG Anadolu gemimizle de böyle seviniyoruz, şehir hastanelerimizle de, Yavuz Sultan Selim köprümüzle de, dünya pandemide çırpınırken yaptığımız Çanakkale Köprümü'zle de, Yusufeli Barajı'mızla, nükleer santralimizin birinci etabının açılmasıyla, Sakarya Gaz Sahası'nda bulduğumuz gazla da böyle seviniyoruz. Gabar Dağı'nda 8 bin 900 varil petrol 5 aydır çıkıyor. Türkiye'nin en büyük rezervidir. Üç gün önce yeniden bir müjde verdiler. İlk önce çok uç kırdı makine, çıkaramayacak diye korktuk ama, üç gün önce hem TP Genel Müdürü hem, Şırnak Valisi petrolü bulduk dedi. Ne bulmuşlar biliyor musunuz? Suudi Arabistan kalitesinde bir petrol bulmuşlar. Allah'ımıza hamdolsun. Bütün bunlarla sevinen bir milletiz. Yıllarca bu sevinçleri kursaklarımızda bıraktılar. Şimdi bir şey söyleyeyim. Kursaklarımızda bırakmasınlar. 14 Mayıs 1950, 10 yıl sürdü. 1960'ta nihayete erdi. Şimdi 14 Mayıs 2023, Allah'ın izniyle tam 100 yıl sürsün 100 yıl. Bu milletin yüzyılı olsun, Türkiye'nin yüzyılı olsun" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA GÜÇLÜ BİR MECLİS GRUBUNA DA İHTİYAÇ VAR"

-Mehmet Muş'un konuşması