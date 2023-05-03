İçişleri Bakanı Soylu: 'Erdoğan'dan önce Kürt Kürt'üm, Alevi Alevi'yim diyemiyordu'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Erdoğan'dan önce Kürt Kürt'üm, Alevi Alevi'yim diyemiyordu. Tayyip Erdoğan'la bu ülkede batıyla doğu, Akdeniz ile Karadeniz her taraf kardeş oldu" dedi.

14 Mayıs'taki seçim öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin İstanbul 2'nci bölge Milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş Ortaköy Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Burada coşkuyla karşılanan Bakan Soylu, Beşiktaşlılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Soylu, Ortaköy'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'yi bir araya getiren bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Tayyip Erdoğan sadece şehir hastanesi yapmadı. Tayyip Erdoğan sadece dünyayı çıldırtan Togg arabasını yapmadı. Tayyip Erdoğan bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Bu ülkede herkes kendisini ifade ediyor. Tayyip Erdoğan'dan önce Kürt ben Kürt'üm diyemiyordu. Tayyip Erdoğan'dan önce Alevi ben Alevi'yim diyemiyordu. Diyarbakır'dakiler bilirler. Diyarbakır'da arabalar 21 plaka değildi. Arabalar 34, 35, 06 plakaydı. Memleketin başka tarafına gidersem bana bir şey yapmasınlar diye. Tayyip Erdoğan'la bu ülkede batıyla doğu, Akdeniz ile Karadeniz her taraf kardeş oldu. Şimdi, bir annenin iki evladı, öğretmen oluyor mu? Başı açığı başı örtülüsü doktor oluyor mu? Peki subay oluyor mu? Peki polis oluyor mu? Peki kaymakam oluyor mu? Hakim oluyor mu? Savcı oluyor mu? Vali oluyor mu? Ne oldu Türkiye geriledi mi? Türkiye gazını buldu, Türkiye petrolünü buldu, Türkiye nükleer santralini yapıyor. Türkiye kendi uçağını yapıyor. Türkiye inşallah daha ne uçaklar yapacak. Tayyip Erdoğan ülkeyi dalgalara teslim etmedi. Gemiyi karaya oturtturmadı. Gemisinin istikametini bozdurmadı. Gemiyi selametle hala yürütüyor" dedi.

"Batının Türkiye'de ne kadar sızdığı yer varsa Erdoğan 21 yıldır hepsini sildi süpürdü"

Bakan Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın manda ve himayenin karşısında durup batılı ülkelerin hesaplarını bozduğunu söyleyerek, "1919'un Sivas'ında bir kongre yapıldı. Birileri Amerika'nın mandasını istedi. 8 gün süren kongrenin sonunda şöyle söylendi. 'Milletin geleceğini ancak milletin azim ve kararı kurtarır' denildi. Manda ve himaye kabul edilemez denildi. 104 yıldır Türkiye'de bu mücadele sürüyor. Batı bizden, o manda himayeyi kabul etmediğimizin intikamını aldı. 1960'da Menderes'i asarak aldı. Daha sonra Demirel'in hanımına iftira ederek aldı. Daha sonra Özal'a günü yaşatmayarak aldı. Daha sonra Erbakan'a, daha sonra Türkeş'e hepsini yaparak, iftira atarak hepsinin önünü engelleyerek aldı. Bu işi bir tek Tayyip Erdoğan aştı. Tayyip Erdoğan'a kızmalarının sebebi şudur. Batı'nın Türkiye'de ne kadar sızdığı yer varsa Tayyip Erdoğan 21 yıldır hepsini sildi süpürdü, tasfiye etti" diye konuştu.

"HDP belediyelere kayyum atandıktan sonra bölgeye huzur geldi"

HDP'li belediyelere kayyum atanmasının ardından bölgenin pek çok anlamda kalkındığını söyleyen Bakan Soylu, "Bir gün Sayın Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. O zaman bu HDP'li belediyeler Güneydoğu'da fink atıyorlar, terörü destekliyorlar. Paraları dağa gönderiyorlar. 9 yaşındaki çocukları annelerinden alıp dağa gönderiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız artık buna tahammül edemediğini söyledi. 'Bunları görevden alacaksın Süleyman' dedi. İki sabah sonra hepsi aynı saatte bir operasyonla derdest ettik. Peki o günden sonra ne oldu? O günden sonra Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı o günden sonra yüzde 107 arttı. Doğu ve Güneydoğu'ya giden turist sayısı yüzde 46 buçuk arttı. Organize sanayi sitelerinin, sitelerindeki şirket sayısı yüzde 130 arttı. Aynı zamanda üniversitede okuyan çocukların sayısı o bölgede yüzde 99 arttı. Şimdi Bay Bay Kemal ne diyor? '14 Mayıs'ta kazanacağız, 15 Mayıs'ta kayyumları görevden alacağız yerine HDP'li, PKK'lı belediyeleri getireceğiz' diyor" şeklinde konuştu.

"Hala milleti kandırmaya, yalanlarını yutturmaya çalışıyorlar"

LGBT'yi ve savunucularını sert bir dille eleştiren İçişleri Bakanı Soylu, "İçişleri Bakanı olduğumda Beşiktaş Belediyesine LGBT bayrağı asıldığının haberi geldi. 'Ya neyin nesidir bu LGBT bayrağı?' dedim. O zaman da çok böyle yaygın da bir iş değil. Niye bir belediyenin önüne bayrağı asılır. O günün kaymakamını aradım dedim ki, 'Ya yarım saatte bunu indirirler ya da polisi getirip oradan zorla yırtıp attırırım' dedim. Dertleri şu; Avrupa'da, Amerika'da erkek erkeğe evlilik var ya, kadın kadına evlilik var. Ben bunu söylüyorum da Meral Akşener'in ağırına gidiyormuş, Süleyman Soylu böyle söylüyor diye. Yahu LGBT ne demek? LGBT bu demek zaten. Başka bir şey demek değil ki. Hala milleti kandırmaya, hala yalanlarını yutturmaya çalışıyorlar. Bizi bütün bu zorluklara rağmen ayakta tutan aile yapımızdır, dinimiz, inancımız, milli birlik, beraberliğimizdir. Şu ay yıldızlı bayrağımızın, o kırmızı rengi, hilali ve yıldızıdır bizi ayakta tutan" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL