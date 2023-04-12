İçişleri Bakanı Soylu: Değişen iktidar değil, muhalefet olacak

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda partililere hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Değişen iktidar değil muhalefet olacaktır. Bırakın iktidarı hak etmeyi, muhalefeti bile hak etmeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Millet gereğini yerine getirecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere değindi. Soylu, yaklaşık 2 milyon 700 bin kişinin çadırda hayatını devam ettirdiği belirtirken konteyner sayısının ise çok kısa süre içinde 100 bini bulacağını ifade etti.

"14 MAYIS'TA BU BÜYÜK MİLLETİN ÖNÜNDE ÇOK FARKLI BİR KARAR VAR"

" TÜRKİYE'DE SADECE BUGÜN 3 MİLYON 426 BİN SURİYELİ KARDEŞİMİZ VAR "

" TÜRKİYE'Yİ BİR MACEREYA SOKMAK İSTEYENLERE BU MİLLET FIRSAT VERMEZ "

"Türkiye'yi bir maceraya ve başkalarının tekeline sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bu millet fırsat vermez" diyen Soylu, "Biraz önce başkanımız söyledi. Değişen iktidar değil muhalefet olacaktır. Bırakın iktidarı hak etmeyi muhalefeti bile hak etmeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Millet gereğini yerine getirecektir "diye konuştu.