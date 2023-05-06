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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'pasaport' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'pasaport' açıklaması

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemde dolaşan yeşil pasaport hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemde dolaşan yeşil pasaport hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeşil pasaportun vatandaşların uluslararası dolaşımı için tanınan bir hak olduğunu aktaran Bakan Soylu, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak Bay bay Kemal'in yalancı medyası, her zaman olduğu gibi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Politika Haberler

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