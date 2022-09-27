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Bakan Soylu'dan Demirtaş'a sert tepki

Politika Haberleri

Bakan Soylu'dan Demirtaş'a sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun" ifadelerini kullandı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'de polisevine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadığını duyurmuştu. Demirtaş'ın yaptığı paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bahsi geçen paylaşımı alıntılayarak, "Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır" ifadelerini kullandı.

(Doğukan Gürel/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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