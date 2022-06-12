İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım Açıklaması

AA - Eda Özdener - Politika
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

"Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.

"Gerekli suç duyurusu yapılıyor"

Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.

AA / Eda Özdener - Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title