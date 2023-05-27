İçişleri Bakanı Soylu: Dağlardaki terörist sayısı 77'ye düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile bir araya gelerek bir dizi açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, terörist sayısının 77'ye kadar düştüğünü belirtirken, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarındaki yenilikleri de paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, "Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye kadar düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı programda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Soylu, "Aralık 2016 öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde İHA ve insanlı keşif uçağı yoktu. Bugün 10 mini İHA'mız, 50 insansız hava aracımız mevcuttur. 2018'den itibaren jandarmamıza 13 adet Atak helikopteri aldık. Sahil Güvenlik Komutanlığımızda da 6 insansız hava aracı, 9 mini insansız hava aracı, 3 Sahil Güvenlik uçağı mevcuttur. Jandarma üs bölgesi sayısı 162'ye ulaştı. Diğer asayiş hizmetleri anlamında da jandarmada önemli değişimler olmuştur. Jandarma bünyesinde siber suçlar birimi kurduk. Bugün itibarıyla 40 ilde şube müdürlüğü, diğer illerde kısım amirliği seviyesine ulaştırdık. Güven masalarını jandarma bünyesinde kurduk ve buralara kadın personel atadık. Jandarmamızda 200 güven masasına ulaştık" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Kastamonu başta olmak üzere bütün sel afetlerinde olsun, Elazığ, İzmir, Bingöl, Van depremlerinde olsun, orman yangınlarında ve en son asrın afetinde bu arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Jandarma Özel Harekat Komando Taburu yüzde 61'i, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü yüzde 78'i deprem bölgelerinde görev almıştır. Toplam 32 bin 880 güvenlik korucusu da bu afetlerde görev almıştır. Jandarma Güvenlik Akademilerinde eğitim alan 11 bin 116 kardeşimiz de eğitimlerine ara vererek bu afetlerde görev almıştır" dedi.

"Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye kadar düşmüştür"

Terörist sayısının 77'ye kadar düştüğünü belirten Soylu, "Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye kadar düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi. Çok mesafe aldık. Milletimize karşı yüzümüz eğik değildir. Jandarma teşkilatı tarihin en büyük başarılarını yaşamaktadır. Allah'a şükür şu anda topraklarımızda giremediğimiz yer yoktur. Yıllarca terör himayesinde olan dağlar, bugün ay yıldızlı bayrağın neşesiyle neşelenmektedir" dedi.

Programa Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de katıldı. Programın ardından Bakan Soylu ile kurum personeli hatıra fotoğrafı çekindi. - İSTANBUL